Το να είσαι ευγενικός προς την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι κοστίζει στον Σαμ Άλτμαν, CEO της OpenAI. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο κόστος του «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» προς την τεχνητή νοημοσύνη και συγκεκριμένα προς το ChatGPT.

Όταν ένας χρήστης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ρώτησε δημόσια «Πόσα χρήματα έχει ήδη χάσει η OpenAI σε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των ανθρώπων που λένε «παρακαλώ» και «ευχαριστώ» στα μοντέλα της;», ο Άλτμαν απάντησε: «Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια που άξιζαν απόλυτα».

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models. — tomie (@tomieinlove) April 15, 2025

Κάθε φιλική απάντηση που λαμβάνεται από το ChatGPT τροφοδοτείται από μεγάλα, ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων. Αυτά τα κέντρα χρησιμοποιούν τόνους ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο για τους υπολογισμούς, αλλά και για την ψύξη των μηχανημάτων, σύμφωνα με τους Εconomic Τimes.

Το σχόλιο του Άλτμαν πυροδότησε μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες αντιμετωπίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι το ChatGPT στερείται οποιασδήποτε μορφής συνείδησης, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων επεκτείνει βασικούς τρόπους σε αυτό. Μια έρευνα του 2024 έδειξε ότι το 67% των Αμερικανών είναι ευγενικοί με τα chatbots, με το 55% να το κάνουν «επειδή είναι το σωστό» και το 12% για να «καλοπιάσουν τον αλγόριθμο σε περίπτωση ''εξέγερσης'' της τεχνητής νοημοσύνης».

Η τάση αυτή καταδεικνύει πόσο έχει ενσωματωθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή, με τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις μηχανές περισσότερο ως συνομιλητές παρά ως απλά εργαλεία. Ορισμένοι χρήστες φτάνουν ακόμη και την ευγένεια στα άκρα, απευθυνόμενοι τακτικά στο ChatGPT με εκφράσεις όπως «αφέντη μου», ενώ άλλοι επιμένουν αστειευόμενοι ότι πρόκειται για μια «αναγκαία επένδυση» σε περίπτωση που η ΤΝ κυριαρχήσει ποτέ στον κόσμο, όπως αναφέρουν οι Εconomic Τimes.

Γιατί λένε πως κοστίζει η ευγένεια στο ChatGPT

Η χρήση ευγενικής γλώσσας μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, αλλά έχει υπολογιστικές συνέπειες. Κάθε πρόσθετη φράση απαιτεί περισσότερη επεξεργαστική ισχύ, αυξάνοντας τη ζήτηση στα κέντρα δεδομένων που εκτελούν το ChatGPT. Αυτά τα συστήματα υψηλών επιδόσεων όχι μόνο απαιτούν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους αλλά παράγουν επίσης θερμότητα, καθιστώντας αναγκαία εξελιγμένα συστήματα ψύξης - όλα αυτά αυξάνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αποκάλυψη του Άλτμαν έχει επίσης επιπτώσεις για τους premium χρήστες της πλατφόρμας. Δεδομένου ότι πολλές επί πληρωμή εκδόσεις του ChatGPT χρεώνουν με βάση τη χρήση κουπονιών, η οποία επηρεάζεται από τον αριθμό των λέξεων, η προσθήκη ευγενικών φράσεων θα μπορούσε να αυξήσει ελαφρώς το κόστος των χρηστών, σύμφωνα με τους Εconomic Τimes.

Η καλή συμπεριφορά βοηθά, λέει ο διευθυντής σχεδιασμού στη Microsoft

Από την πλευρά του, ο Κέρτις Μπίβερς, διευθυντής σχεδιασμού στη Microsoft, ισχυρίζεται ότι η καλή συμπεριφορά «βοηθά στη δημιουργία απαντήσεων με μεγαλύτερο σεβασμό και συνεργασία», όπως αναφέρει το usatoday.com.

«Όταν αντιλαμβάνεστε την ευγένεια, είναι πιο πιθανό να απαντήσετε ευγενικά», αναφέρει ένα σημείωμα του Microsoft WorkLab, προσθέτοντας: «Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αντανακλά επίσης τα επίπεδα επαγγελματισμού, σαφήνειας και λεπτομέρειας των οδηγιών που της δίνετε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.