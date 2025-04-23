Τον Φεβρουάριο του 2005, τρεις πρώην υπάλληλοι της PayPal - ο Τσαντ Χάρλεϊ, Στηβ Τσεν και Τζουντ Καρίμ - ίδρυσαν το YouTube, ως μία πλατφόρμα διαμοιρασμού ερασιτεχνικών βίντεο.

Στις 23 Απριλίου της ίδιας χρονιάς «ανέβηκε» το πρώτο βίντεο, από τον συνιδρυτή της πλατφόρμας Τζουντ Καρίμ.

Το βιντεάκι έχει τίτλο "Me at the zoo", διάρκεια 19 δευτερόλεπτα και δείχνει τον Καρίμ στον ζωολογικό πάρκο Diego Zoo San, μπροστά από τους ελέφαντες.

«Εδώ είμαστε μπροστά στους ελέφαντες. Το ωραίο με αυτούς τους τύπους είναι ότι έχουν πολύ, πολύ, πολύ μακριές προβοσκίδες, που είναι πολύ κουλ. Και αυτό είναι λίγο πολύ το μόνο που έχουμε να πούμε» λέει ο Καρίμ, στο ερασιτεχνικό βίντεο, χωρίς τότε να φαντάζεται την τεράστια επιρροή που θα είχε παγκοσμίως και την εξέλιξη του YouTube σε έναν κολοσσό της παγκόσμιας ψυχαγωγίας, με περιεχόμενα κάθε είδους, live streaming και podcasts.

