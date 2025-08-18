Η Meta Platforms ξοδεύει μια περιουσία για να συγκεντρώσει τα πιο λαμπρά μυαλά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίσως θα πρέπει να το σημειώσει: Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική ιδιοφυΐα σε μια ομάδα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 12 μηχανικοί από την OpenAI έχουν... αυτομολήσει στη Meta, μαζί με αξιόλογους ειδικούς από την Anthropic και την DeepMind της Google. Το στοίχημα του Ζάκερμπεργκ είναι ότι συγκεντρώνοντας κορυφαία ταλέντα και δίνοντάς τους απεριόριστους πόρους, μπορεί να κερδίσει έδαφος έναντι των αντιπάλων του και να επιταχύνει την ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο προηγμένων που θα πλησιάσουν τη «γενική τεχνητή νοημοσύνη», το υποθετικό σημείο στο οποίο το μοντέλο ξεπερνά τις ικανότητες ανθρώπινου επιπέδου.

Όπως αποδεικνύεται, η υπερφόρτωση μιας ομάδας με πολλούς σούπερ σταρ δεν είναι πάντα μια νικηφόρα στρατηγική, κάτι που θα μπορούσε να σας πει οποιοσδήποτε απογοητευμένος φίλαθλος. Χωρίς εξειδικευμένη διαχείριση, το υπερβολικό ταλέντο σε μια ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποδόση - ή ακόμα και σε πλήρη αποτυχία - εάν τα «εγώ» συγκρούονται και η χημεία είναι αρκετά κακή.

«Υπάρχει αυτή η πεποίθηση στη Wall Street και στη Silicon Valley ότι απλώς φέρνεις τους πιο ικανούς ανθρώπους, τους μαζεύεις και η μαγεία απλώς συμβαίνει», δήλωσε ο Μπόρις Γκρόισμπεργκ, καθηγητής στο Harvard Business School, ο οποίος μελετά τη δυναμική των ομάδων για πάνω από δύο δεκαετίες. «Όχι, δεν δημιουργείται μαγεία. Αυτό που δημιουργείται σε πολλές περιπτώσεις είναι πολλή ζήλια, πισώπλατα μαχαιρώματα, σαμποτάζ».

Στη Meta, η απομάκρυνση των σούπερ σταρ από αυτές τις παγίδες είναι ένα καθήκον που εμπίπτει στον Αλεξάντρ Γουάνγκ, τον 28χρονο πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Scale AI, και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της GitHub Νατ Φρίντμαν, 48 ετών, τους νεοδιορισμένους ηγέτες της μονάδας υπερνοημοσύνης των 50 ατόμων της Meta.

Δεκαετίες ακαδημαϊκών μελετών υποδεικνύουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν.

Στη δεκαετία του 1970, η ακαδημαϊκός management Μέρεντιθ Μπέλμπιν παρατήρησε ότι οι ομάδες που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από άτομα με υψηλό IQ ήταν επιρρεπείς σε παρατεταμένες διαφωνίες, έδειχναν μικρή συνοχή και δυσκολεύονταν να λάβουν αποφάσεις, με τα μέλη τους να ενδιαφέρονται περισσότερο για συζήτηση παρά για συνεργασία.

Το 2011, ο Γκρόισμπεργκ και άλλοι δημοσίευσαν μια μελέτη που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι στη Wall Street, μετά από ένα ορισμένο σημείο, η προσθήκη περισσότερων αναλυτών «all-star» σε ερευνητικές ομάδες σε εταιρείες υψηλού επιπέδου στην πραγματικότητα έβλαπτε την απόδοση. Φαίνεται να υπάρχει ένα σημείο καμπής, που συνήθως επιτυγχάνεται όταν οι all-star με επικαλυπτόμενους τομείς εξειδίκευσης αντιπροσώπευαν χονδρικά το ήμισυ της ερευνητικής ομάδας, όπου ο εγωισμός των αναλυτών αναλάμβανε πρωτεύοντα ρόλο και άρχισαν να περιορίζουν πληροφορίες αντί να συνεργάζονται.

Άλλες έρευνες, στο μεταξύ, δείχνουν ότι η απόδοση μιας ομάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο καλά επικοινωνούν και συνεργάζονται τα μέλη της. Οι ομάδες που επιτρέπουν περισσότερες συζητήσεις μεταξύ των μελών τους τείνουν να έχουν υψηλότερη «συλλογική νοημοσύνη», ανεξάρτητα από την «ωμή» πνευματική δύναμη στην αίθουσα.

«Συμβουλές Διαχείρισης Υπερομάδων»

Μερικές αρχές μάνατζμεντ γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές κατά την επίβλεψη ισχυρών ομάδων. Μία είναι ότι τα καθήκοντα κάθε ατόμου πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα.

«Αν όλοι έχουν σαφείς ''λωρίδες οδήγησης'' (αρμοδιότητες), δεν πρόκειται να βλέπουν ο ένας τον άλλον ως απειλή», δήλωσε ο Λίντρεντ Γκριρ, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ross του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Αν υπάρχουν άτομα με παρόμοιο υπόβαθρο και ταλέντα, ο Γκριρ είπε ότι αυτό το είδος επικάλυψης είναι εντάξει - αρκεί οι αρμοδιότητες να διατηρούνται χωριστά.

Ένα άλλο κόλπο είναι να καθορίζεται ανοιχτά από την αρχή ποιος θα έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων σε βασικά ζητήματα, διαφορετικά ο ανταγωνισμός για την εξουσία μπορεί να καταστρέψει την ομάδα.

«Μερικές φορές η ιεραρχία έχει κακό όνομα - έχεις έναν ηγέτη που λέει σε όλους τι να κάνουν», δήλωσε η Ανίτα Γουίλιαμς Γούλεϊ, καθηγήτρια στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Tepper του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon. «Αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η ύπαρξη μιας ιεραρχίας βοηθά τις ομάδες να συντονίζονται». Η ιεραρχία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα, είπε η Γούλεϊ, αλλά η σαφήνεια είναι ζωτικής σημασίας σε ένα περιβάλλον όπου όλοι θέλουν να βρίσκονται στην κορυφή.

Και μετά υπάρχει η οικοδόμηση της χημείας της ομάδας, που σημαίνει ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας, ανοιχτή επικοινωνία και δημιουργία ενός αισθήματος κοινού σκοπού. Ενώ υπάρχει πολλή έρευνα σε αυτές τις πτυχές της δημιουργίας σπουδαίων ομάδων - από το βιβλίο του Ρίτσαρντ Χάκμαν «Leading Teams» του 2002 μέχρι το «Project Aristotle» της Google - πολλοί ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι να αφιερώσουν τον χρόνο που χρειάζεται, δήλωσε ο Γκρόισμπεργκ.

«Απλώς δεν έχουμε πολλά στελέχη και διευθύνοντες συμβούλους που έχουν την αυστηρότητα και την υπομονή εφαρμογής», τόνισε. «Πάντα λέω, αν χρειάζεστε μια ομάδα υψηλής απόδοσης την Παρασκευή, η Πέμπτη δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να ξεκινήσετε να τη δημιουργείτε».

Αν και η προειδοποίηση ισχύει παγκοσμίως, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Meta, η οποία συγκεντρώνει την ομάδα υπερνοημοσύνης της βιαστικά για να προλάβει την Google και την OpenAI.

Και μετά υπάρχει το χρήμα, το οποίο σχεδόν ποτέ δεν αποτυγχάνει να περιπλέξει τα πράγματα.

Με όλες τις ευρέως δημοσιευμένες προσπάθειες του Ζάκερμπεργκ να προσελκύσει ταλέντα με κάθε τρόπο, οι οποίες περιλαμβάνουν προσφορές μισθών που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, οι λεπτομέρειες των αποδοχών για πολλούς από τους νεοπροσληφθέντες έχουν γίνει κοινή γνώση. Αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει τις προσπάθειες οικοδόμησης ομάδας και να επηρεάσει τη δυναμική της ομάδας.

«Για πολλές ομάδες σε αυτό το είδος περιβάλλοντος, η αμοιβή που λαμβάνουν οι άνθρωποι είναι σχεδόν σαν να φοράς τον βαθμό σου στην επωμίδα σου στον στρατό - μπαίνεις και έχεις δύο αστέρια και αυτοί έχουν τρία αστέρια», είπε η Γούλεϊ. «Αυτό καθορίζει απόλυτα ποια είναι η ιεραρχία. Θα είναι σημαντικό για τους ηγέτες να είναι απολύτως σαφές αν αυτό ισχύει και εδώ».

Ο Μάικλ Ντελ, διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι τα υπερβολικά πακέτα αποδοχών για τις νέες προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενοχλήσουν τους βετεράνους υπαλλήλους της Meta. «Οι άνθρωποι γενικά έχουν μια αίσθηση δικαιοσύνης, σωστά; Θέλουν να αντιμετωπίζονται δίκαια σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχουν στην αγορά», ανέφερε.

Αν η δυσαρέσκεια δεν είναι άμεσα εμφανής, είπε ο Γκρόισμπεργκ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εκδηλωθεί στον επόμενο κύκλο αποδοχών.

Όταν αστέρες διαχειρίζονται αστέρες

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις πιθανές προκλήσεις διαχείρισης για το Meta Superintelligence Lab (MSL), ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Bloomberg: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το MSL και, όπως φαίνεται, όλοι έχουν μια άποψη, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε μόνο στην ανάπτυξη προσωπικής υπερνοημοσύνης».

Ο Ζάκερμπεργκ αμφισβητεί ορισμένα από τα δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τα συγκεκριμένα πακέτα που προσφέρει στους ειδικούς της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά υπερασπίζεται τη στρατηγική του για την πρόσληψη μιας ομάδας all-star, λέγοντας σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Information ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη «θα είναι κάτι που αποτελεί την πιο σημαντική τεχνολογία στη ζωή μας. Θα στηρίξει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε τα πάντα στην εταιρεία και θα επηρεάσει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, θέλουμε απλώς να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους να εργαστούν σε αυτή, από επιχειρηματίες έως ερευνητές και μηχανικούς που εργάζονται στα δεδομένα και την υποδομή».\

Ο Ζάκερμπεργκ αναμφισβήτητα στοιχηματίζει περισσότερο στον Γουάνγκ. Η Meta επένδυσε 14,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Scale AI, χωρίς να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Η Scale AI απέφερε έσοδα 870 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι προσφέροντας υπηρεσίες δεδομένων για την εκπαίδευση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Μερικοί από τους πιο εξέχοντες πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των Google και OpenAI, φέρεται να διακόπτουν τους δεσμούς τους με την εταιρεία μετά την επένδυση της Meta, πυροδοτώντας τη συζήτηση σχετικά με το αν ο πραγματικός στόχος της Meta ήταν να αποκτήσει τον Γουάνγκ και όχι το 49% των μετοχών που κατέχει τώρα στην επιχείρηση.

Αν και ο Γουάνγκ έχει τεράστιο ταλέντο στα μαθηματικά και τις επιστήμες και τώρα μια επιτυχημένη πορεία ως ιδρυτής - παράτησε το MIT μετά από ένα χρόνο για να συνιδρύσει την Scale AI το 2016 - ούτε αυτός ούτε η νεοσύστατη επιχείρησή του έχουν παράγει πρωτοποριακή έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη Scale AI, η ομάδα του Wang συνεργάστηκε με μια ομάδα εξωτερικών συνεργατών που ασχολούνταν με την επισήμανση δεδομένων, οι οποίοι παρείχαν αυτό που περιέγραψε ως «αξίνες και φτυάρια» για τον «πυρετό του χρυσού» που είναι σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη Meta, θα πρέπει τώρα να κερδίσει τον σεβασμό μιας ομάδας επιστημόνων Τεχνητής Νοημοσύνης παγκόσμιας κλάσης.

Ο Γουάνγκ έχει τη φήμη ότι είναι αμείλικτος, και έθεσε ένα απαιτητικό ρυθμό στην Scale AI, δηλώνοντας ότι «το πολύ είναι το σωστό», όπως έγραψε το 2024. Έγινε επίσης γνωστός για την προσπάθειά του να διατηρήσει την εταιρεία όσο το δυνατόν πιο «πλούσια σε ταλέντα», αναζητώντας άτομα που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες του.

Σύμφωνα με τον Γκρόισμπεργκ, ο οποίος πρόσφατα έγραψε μια μελέτη για την Scale AI, ο Γουάνγκ συμμετείχε σε εβδομαδιαίες συναντήσεις πρόσληψης, εξετάζοντας προσωπικά τα στοιχεία κάθε υποψηφίου και αναγκάζοντας τους διευθυντές να υπερασπιστούν αυστηρά τις επιλογές τους. «Ο Άλεξ εξετάζει με μεγάλη προσοχή κάθε άτομο σε κάθε θέση», είπε ένας διευθυντής στον Γκρόισμπεργκ. «Τον ενδιαφέρει πολύ να προσλαμβάνει εντυπωσιακούς ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο το μετράμε αυτό τις περισσότερες φορές είναι μέσω της ισορροπίας μεταξύ IQ και EQ (συναισθηματική νοημοσύνη). Και μετά το συνδυάζεις με μια εξαιρετικά μεγάλη δόση αποφασιστικότητας».

Μένει να δούμε αν αυτό που λειτούργησε στην Scale θα λειτουργήσει και στη Meta.

«Νομίζω ότι η Meta απέκτησε τον πιο έξυπνο άνθρωπο που γνωρίζω», σημείωσε ο Γκρόισμπεργκ. «Σε αυτόν τον τομέα, απέκτησαν τον star (Γουάνγκ). Και μετά το ερώτημα είναι: Μπορούν να δημιουργήσουν τη star team;»

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.