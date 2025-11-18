Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, το X (πρώην Twitter) αντιμετωπίζει σήμερα, Τρίτη, προβλήματα στη λειτουργία του, παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, το πρόβλημα φαίνεται να αποκαθίσταται σταδιακά.

Σύμφωνα με το Down Detector, υπάρχουν περισσότερες από 3.250 αναφορές για διακοπές λειτουργίας της δημοφιλούς πλατφόρμας. Το 58% των χρηστών αναφέρει προβλήματα στην εφαρμογή, ένα επιπλέον 23% λέει πως αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ιστότοπο, ενώ το 10% ανέφερε ότι είχε προβλήματα σύνδεσης με τον διακομιστή.

Ταυτόχρονα και η Cloudflare, η οποία παρέχει υπηρεσίες δικτύου σε χιλιάδες ιστότοπους, αναφέρει πως έχει προβλήματα λειτουργίας, με πολλές ιστοσελίδες να έχουν πέσει.

Η Cloudflare είναι εταιρεία που παρέχει ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN), υπηρεσίες ασφάλειας και άλλες υποδομές διαδικτύου.

«Η Cloudflare έχει ενημερωθεί και διερευνά το πρόβλημα που ενδέχεται να έχει επηρεάσει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

