Σαρκαστικά αντέδρασε ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ στην είδηση ότι ο μεγάλος αντίπαλός του Τζεφ Μπέζος δημιουργεί εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.
«Χαχα δεν το πιστεύω» σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο Μασκ με ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.
Haha no way 😂— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2025
Copy 🐈 https://t.co/TG8UMrWwQr
«Αντιγραφέας» (Copycat) προσθέτει, δηκτικά.
Ο μεγιστάνας παράθεσε είδηση σύμφωνα με την οποία ο Μπέζος δημιούργησε μια νέα startup τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία θα είναι συν-διευθύνων σύμβουλος.
Ονομάζεται Project Prometheus (Πρότζεκτ Προμηθέας) και έχει λάβει χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος της οποίας προέρχεται από τον ίδιο τον Μπέζος. Η startup πρόκειται να κατασκευάσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως οι υπολογιστές, η αεροδιαστημική και η αυτοκινητοβιομηχανία.
Η εταιρεία έχει ήδη σχεδόν 100 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από τις Meta, OpenAI και Google DeepMind.
