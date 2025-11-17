Λογαριασμός
Γιατί ο Μασκ... «κλαίει από τα γέλια» μετά από την είδηση ότι ο Μπέζος δημιουργεί εταιρεία AI

«Χαχα δεν το πιστεύω» σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο Ίλον Μασκ με ένα emoji που κλαίει από τα γέλια - Το Project Prometheus του Μπέζος  

elon musk jeff bezos

Σαρκαστικά αντέδρασε ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ στην είδηση ότι ο μεγάλος αντίπαλός του Τζεφ Μπέζος δημιουργεί εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης. 

«Χαχα δεν το πιστεύω» σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο Μασκ με ένα emoji που κλαίει από τα γέλια. 

«Αντιγραφέας» (Copycat) προσθέτει, δηκτικά. 

Ο μεγιστάνας παράθεσε είδηση σύμφωνα με την οποία ο Μπέζος δημιούργησε μια νέα startup τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία θα είναι συν-διευθύνων σύμβουλος.

Ονομάζεται Project Prometheus (Πρότζεκτ Προμηθέας) και έχει λάβει χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος της οποίας προέρχεται από τον ίδιο τον Μπέζος. Η startup πρόκειται να κατασκευάσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως οι υπολογιστές, η αεροδιαστημική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία έχει ήδη σχεδόν 100 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από τις Meta, OpenAI και Google DeepMind.

