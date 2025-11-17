Σαρκαστικά αντέδρασε ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ στην είδηση ότι ο μεγάλος αντίπαλός του Τζεφ Μπέζος δημιουργεί εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Χαχα δεν το πιστεύω» σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο Μασκ με ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

Haha no way 😂



Copy 🐈 https://t.co/TG8UMrWwQr — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2025

«Αντιγραφέας» (Copycat) προσθέτει, δηκτικά.

Ο μεγιστάνας παράθεσε είδηση σύμφωνα με την οποία ο Μπέζος δημιούργησε μια νέα startup τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία θα είναι συν-διευθύνων σύμβουλος.

Ονομάζεται Project Prometheus (Πρότζεκτ Προμηθέας) και έχει λάβει χρηματοδότηση 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος της οποίας προέρχεται από τον ίδιο τον Μπέζος. Η startup πρόκειται να κατασκευάσει προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως οι υπολογιστές, η αεροδιαστημική και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η εταιρεία έχει ήδη σχεδόν 100 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από τις Meta, OpenAI και Google DeepMind.

