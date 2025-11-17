Τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο νοτιοκορεατικός κολοσσός Samsung κατηγορείται για εγκατάσταση «μη αφαιρούμενου ισραηλινού spyware» σε στα -ιδιαίτερα διαδεδομένα- κινητά τηλέφωνα Galaxy, αναφέρει το Android Authority.

Η επίμαχη εφαρμογή είναι το AppCloud, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι μια εφαρμογή μάρκετινγκ που σας ενθαρρύνει να εγκαταστήσετε άλλες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας.

Ο θόρυβος ξεκίνησε με μια «ανοιχτή επιστολή προς τη Samsung» από τη SMEX, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ψηφιακούς χώρους σε όλη τη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική». Η επιστολή ζητούσε από τη Samsung να «τερματίσει τις αναγκαστικές εγκαταστάσεις bloatware που ιδρύθηκαν από το Ισραήλ».

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από την ironSource, η οποία πλέον αποτελεί μέρος της Unity, μιας αμερικανικής εταιρείας που «δημιουργεί και αναπτύσσει παιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες, από κινητά, υπολογιστές και κονσόλες, έως την εκτεταμένη πραγματικότητα».

Η SMEX αναφέρει ότι έχει διερευνήσει το AppCloud και ότι είναι «μη αφαιρούμενο, βαθιά ενσωματωμένο στο λειτουργικό σύστημα των συσκευών, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για τους απλούς χρήστες να το απεγκαταστήσουν χωρίς πρόσβαση root (δικαίωμα διαχειριστή στο λειτουργικό). Αυτό όμως ακυρώνει τις εγγυήσεις στο κινητό και θέτει κινδύνους ασφαλείας. Ακόμα και η απενεργοποίηση του bloatware δεν είναι αποτελεσματική, καθώς μπορεί να επανεμφανιστεί μετά από ενημερώσεις συστήματος».

Αυτή η ανοιχτή επιστολή αποκτά πλέον δυναμική στον αντι-ισραηλινό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πλέον περιλαμβάνουν αναπόδεικτους ισχυρισμούς ότι αυτό το «spyware» συλλέγει δεδομένα χρηστών με συνδέσμους προς το ισραηλινό κράτος.

Πάντως, το AppCloud δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν εμφανίστηκε μόλις τώρα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το ζήτημα των μη αφαιρούμενων, σκιωδών εφαρμογών στα τηλέφωνα. Θα πρέπει να υπάρχει μια επιλογή διαγραφής τέτοιων εφαρμογών.

Σε ό,τι αφορά τους κατόχους Galaxy, δεν είναι σαφές ποια δεδομένα συλλέγονται από την εφαρμογή, παρόλο που επικεντρώνεται στο μάρκετινγκ. Και αυτό δεν βοηθάει. Δεν θα ήταν έκπληξη για τη Samsung να εισαγάγει κάποια μορφή διαγραφής ή απεγκατάστασης, δεδομένου των αντιδράσεων σε ορισμένες από τις αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Πάντως, προς το παρόν η Samsung και η Unity δεν έχουν σχολιάσει το ζήτημα.

