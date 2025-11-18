Κάθε εταιρεία θα επηρεαζόταν αν έσκαγε η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι.

Eνώ η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι μια «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει όπως είπε, κάποια «παραλογικότητα» στην τρέχουσα άνθησή της εξήγησε.

Ερωτηθείς εάν η Google θα είναι άτρωτη στις επιπτώσεις της έκρηξης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πιτσάι είπε ότι ο τεχνολογικός γίγαντας θα μπορούσε να αντέξει αυτή την πιθανή καταιγίδα, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση.

«Νομίζω ότι καμία εταιρεία δεν θα είναι άτρωτη, συμπεριλαμβανομένων και εμάς», είπε.

Οι δηλώσεις του αυτές έρχονται εν μέσω φόβων στη Silicon Valley και πέρα ​​από αυτήν για μια φούσκα, καθώς η αξία των εταιρειών τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν μεγάλα ποσά στον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Καθώς οι αποτιμήσεις αυξάνονται, ορισμένοι αναλυτές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με ένα περίπλοκο πλέγμα συμφωνιών ύψους 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποιούνται γύρω από την OpenAI, η οποία αναμένεται να έχει έσοδα φέτος λιγότερα από το ένα χιλιοστό της προγραμματισμένης επένδυσης.

Παράλληλα, ο κ. Πιτσάι δήλωσε ότι ο κλάδος μπορεί να «υπερβεί τα αναμενόμενα» σε επενδυτικούς κύκλους όπως αυτός.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν σαφώς πολλές υπερβολικές επενδύσεις, αλλά κανείς μας δεν θα αμφισβητούσε το κατά πόσον το διαδίκτυο ήταν ουσιαστικό», είπε.

«Περιμένω ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι το ίδιο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι και λογικό και υπάρχουν και στοιχεία παραλογισμού σε μια στιγμή σαν κι αυτή.»

Ο τεχνολογικός γίγαντας επεκτείνει επίσης την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο, η Alphabet ανακοίνωσε ότι επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη του Ηνωμένου Βασιλείου, δεσμεύοντας 5 δισ. λίρες σε υποδομές και έρευνα τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι η Alphabet θα αναπτύξει ερευνητικό έργο «υψηλής τεχνολογίας» στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της βασικής μονάδας τεχνητής νοημοσύνης DeepMind, με έδρα το Λονδίνο.

«Έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αρκετά σημαντικό τρόπο», δήλωσε ο Πιτσάι. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης για τις «τεράστιες» ενεργειακές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες αποτελούσαν το 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πέρυσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει επίσης την εργασία όπως την ξέρουμε, δήλωσε ο Πιτσάι, αποκαλώντας την «την πιο βαθιά τεχνολογία» στην οποία έχει εργαστεί η ανθρωπότητα.

«Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις κοινωνικές αναταραχές», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό θα «δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες».

«Θα εξελιχθεί και θα μεταβεί σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν», είπε. Όσοι προσαρμοστούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη «θα τα πάνε καλύτερα».

«Δεν έχει σημασία αν θέλεις να γίνεις δάσκαλος [ή] γιατρός. Όλα αυτά τα επαγγέλματα θα υπάρχουν, αλλά οι άνθρωποι που θα τα πάνε καλά σε καθένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι αυτοί που μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία».

«Μην εμπιστεύεστε τυφλά αυτά που σας λέει η Τεχνητή Νοημοσύνη»

Επίσης, ο Πιτσάι προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να «εμπιστεύονται τυφλά» όλα όσα τους λένε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης καθώς όπως είπε είναι «επιρρεπή σε σφάλματα» και προέτρεψε τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν παράλληλα με άλλα εργαλεία.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης την αναζήτηση Google, και έχουμε και άλλα προϊόντα που είναι πιο βασισμένα στην παροχή ακριβών πληροφοριών.»

Ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ήταν χρήσιμα «αν θέλετε να γράψετε κάτι δημιουργικό», ο Πιτσάι είπε ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για αυτό που κάνουν καλά και να μην εμπιστεύονται τυφλά όλα όσα λένε».

Ο Πιτσάι δήλωσε ακόμη ότι υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ του πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η τεχνολογία και του πώς ενσωματώνονται τα μέτρα μετριασμού για την πρόληψη πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων.

Για την Alphabet συγκεκριμένα, ο Πιτσάι δήλωσε ότι η διαχείριση αυτής της έντασης σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε «τολμηροί και υπεύθυνοι ταυτόχρονα».

«Έτσι, προχωράμε γρήγορα σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι οι καταναλωτές μας το απαιτούν», είπε.

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει επίσης αυξήσει τις επενδύσεις του στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάλογα με τις επενδύσεις του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσθεσε.

«Για παράδειγμα, είμαστε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που θα σας επιτρέψει να ανιχνεύσουμε εάν μια εικόνα παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη», είπε.

Πηγή: skai.gr

