ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής για τη σεισμική δραστηριότητα στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο

Έντονη σεισμική δραστηριότητα στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο καταγράφηκε τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ. Το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γεώργιου Καβύρη.

Στις 00:27:58 (ώρα Ελλάδος), σεισμική δόνηση τοπικού μεγέθους ML=5.3 σημειώθηκε 41 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο και τον Κόλπο των Πεταλιών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13 χλμ. Η δόνηση υπήρξε άμεσα αισθητή στην Αττική και τη Νότια Εύβοια, με τις μεγαλύτερες εντάσεις να καταγράφονται στην περιοχή Αγίας Μαρίνας – Μαραθώνα και στα Νέα Στύρα, όπου έφτασαν έως I=V στη Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (EMS). Στην Αθήνα η ένταση εκτιμάται ως I=IV.

Εκτίμηση και Παρακολούθηση: Αντιδράσεις των Αρχών

Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου του ΟΑΣΠ συνεδρίασε εκτάκτως λίγες ώρες μετά το συμβάν. Εκτιμήθηκε πως ο σεισμός προήλθε από περιοχή μέτριας σεισμικότητας χωρίς ιδιαίτερα ιστορικά προηγούμενα. Εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας με την Αττική, η δόνηση έγινε πολύ αισθητή. Λίγοι μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής και είναι πιθανό να συνεχιστούν. Η Επιτροπή δηλώνει ετοιμότητα για νέα συνεδρίαση εφόσον χρειαστεί και οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές (ΟΑΣΠ, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) για θέματα αντισεισμικής προστασίας.

Αξίζει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το δυναμικό των ρηγμάτων της περιοχής είναι περιορισμένο, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε φαίνεται να αποτελεί το κύριο συμβάν.

Χαρακτηριστικά του Σεισμού και Σεισμικός Μηχανισμός

Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις του Εργαστηρίου Σεισμολογίας ΕΚΠΑ και άλλων επιστημονικών δομών, ο μηχανισμός γένεσης υποδηλώνει πλαγιο-κανονική διάρρηξη, με εκτιμώμενο μέγεθος σεισμικής ροπής Μw=5.1-5.4. Υπάρχουν δύο επικρατέστερα σενάρια για το επίπεδο του ρήγματος, με το πιο πιθανό να αφορά σε ρήγμα ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης, σε συμφωνία με τα υπάρχοντα τοπικά γεωλογικά δεδομένα.

Η γεωλογική ιστορία επιβεβαιώνει πως η ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοιας χαρακτηρίζεται από μικρή έως μέτρια σεισμικότητα, με λίγα σημαντικά επεισόδια να έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Εξαιρέσεις αποτελούν σεισμικά σμήνη στη γειτονική περιοχή Πολυπόταμος (2022-2023), αλλά και μεμονωμένοι σεισμοί στα Ψαχνά και τα Μαρκάτα.

Μετασεισμική Δραστηριότητα και Ιστορικά Στοιχεία

Πριν τον κύριο σεισμό, είχαν προηγηθεί τουλάχιστον τρεις μικρότεροι προσεισμοί, ενώ μέχρι τις 10:30 π.μ. της ίδιας ημέρας σημειώθηκαν 13 μετασεισμοί με μέγεθος ML≥2.0, ο μεγαλύτερος εκ των οποίων ML=2.8. Από τα ιστορικά δεδομένα (Makropoulos et al., 2012), στην περιοχή δεν καταγράφονται σημαντικά σεισμικά γεγονότα με μέγεθος άνω των 4.0 τα τελευταία 120 χρόνια, στοιχείο που καταδεικνύει τον χαμηλό σεισμικό κίνδυνο.

Περίπου 6 λεπτά μετά τον σεισμό, η σελίδα του Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας του ΕΚΠΑ κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας, με 18.179 μοναδικούς επισκέπτες σε ένα μόλις λεπτό, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για έγκυρη ενημέρωση σε ζητήματα σεισμικότητας.

«Το δυναμικό των ρηγμάτων της περιοχής του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου, όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός της 9ης Σεπτεμβρίου 2025, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Επομένως, εφόσον δεν υπάρξει μετανάστευση επικέντρων, ο σεισμός ML=5.3 που εκδηλώθηκε ήταν, με υψηλή πιθανότητα, ο κύριος σεισμός.»

