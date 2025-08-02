Εγκρίθηκαν πέντε αιτήσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της «Διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027)

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τη δράση «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας - Γερμανίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 - 2027, όπως γνωστοποίησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Συνολικά, στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης, κατατέθηκαν 30 αιτήσεις για χρηματοδότηση, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 13.584.974,04 ευρώ. Από τις αιτήσεις αυτές, 5 προτάσεις με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 1.965.323,84 ευρώ κρίθηκαν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση. Αντίθετα, 25 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των όρων που προβλέπονταν στις φάσεις Α' ή/και Β' της αναλυτικής πρόσκλησης.

Αναλυτικοί πίνακες και διαδικασία ενημέρωσης

Οι λεπτομέρειες όλων των αιτήσεων, τόσο των εγκεκριμένων όσο και των μη εγκεκριμένων, δημοσιεύθηκαν στον πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης που έχει αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα της ΓΓΕΚ.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι συντονιστές των έργων ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεών τους. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω ΟΠΣΚΕ θεωρείται επίσημη κοινοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διοικητική ένσταση, αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣΚΕ, εντός δέκα ημερών από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

