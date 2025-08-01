Με μία ημέρα καθυστέρηση εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα την Παρασκευή με πύραυλο της SpaceX, το διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους 4 αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σραθμό (ISS).
Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Δείτε το πλήρωμα λίγο πριν την εκτόξευση:
Crew-11 is go for launch! pic.twitter.com/yuPCOSrpLS— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025
Πρόκειται για μία αποστολή ρουτίνας της NASA, η οποία ωστόσο διεξάγεται με τη συνεργασία της SpaceX.
Ακολουθεί το βίντεο από τη στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου από τη βάση στη Φλόριντα:
Liftoff of Crew-11! pic.twitter.com/wDSMvDyF5i— SpaceX (@SpaceX) August 1, 2025
