Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

SpaceX: Εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο με τους 4 αστροναύτες για τον ISS - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες - Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

SpaceX

Με μία ημέρα καθυστέρηση εκτοξεύτηκε από τη Φλόριντα την Παρασκευή με πύραυλο της SpaceX, το διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους 4 αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σραθμό (ISS).

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Δείτε το πλήρωμα λίγο πριν την εκτόξευση: 

Πρόκειται για μία αποστολή ρουτίνας της NASA, η οποία ωστόσο διεξάγεται με τη συνεργασία της SpaceX.

Ακολουθεί το βίντεο από τη στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου από τη βάση στη Φλόριντα: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SpaceX ISS NASA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark