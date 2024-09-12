Προβλήματα με το Microsoft 365 (πρώην Office) για χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις λειτουργίες του προγράμματος Microsoft 365 (πρώην Office 365) που αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο από τις 14.46 ώρα Ελλάδος.

"Ερευνούμε το πρόβλημα όπου χρήστες ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Microsoft 365", ανέφερε σε αρχική της ανάρτηση στο X η μητρική εταιρεία των Windows.

We're investigating an issue where users may be unable to access multiple Microsoft 365 services. Please look for MO888473 in the admin center for more details and further updates. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) September 12, 2024

Ακολούθησε νεότερη ενημέρωση από τη Microsoft η οποία ανέφερε πως μια αλλαγή στο περιβάλλον διαχείρισης ενός Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider, ISP) προκάλεσε το πρόβλημα.

Η τελευταία ανάρτηση της Microsoft στο X αναφέρει πως το πρόβλημα διορθώθηκε και η λειτουργία του Microsoft 365 αποκαταστάθηκε.

We've monitored our systems and confirmed that impact has been remediated.

Please look for MO888473 in the admin center for more details. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) September 12, 2024

Σημειώνεται πως το Microsoft 365, πρώην Office 365, περιλαμβάνει σχέδια συνδρομής που επιτρέπουν τη χρήση της σουίτας λογισμικού Microsoft Office κατά τη διάρκεια της συνδρομής, καθώς και προϊόντα λογισμικού ως υπηρεσίας που βασίζονται σε cloud για επιχειρηματικά περιβάλλοντα, όπως ο φιλοξενούμενος Exchange Server, Skype για Business Server και SharePoint, μεταξύ άλλων.

Τα προβλήματα στο λογισμικό της Microsoft, έρχονται σχεδόν δυο μήνες μετά το «ψηφιακό μπλακ άουτ» και την «Μπλε Οθόνη Θανάτου» που προέκυψε από ελαττωματική αναβάθμιση λογισμικού της εταιρείας CrowdStrike η οποία επηρέασε περίπου 8,5 εκατ. συσκευές που χρησιμοποιούσαν Windows.

Πηγή: skai.gr

