Στην κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2000, «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού», ένα ζευγάρι αποφασίζει να σβήσει τις κοινές του αναμνήσεις από το μυαλό τους, για να μην τους πονάνε.

Τώρα, σύμφωνα με έναν κορυφαίο νευροεπιστήμονα, οι κακές αναμνήσεις από τραύματα του παρελθόντος θα μπορούσαν σύντομα να «σβηστούν» από τον εγκέφαλό μας και να αντικατασταθούν με άλλες, ώστε να μην μας στοιχειώνουν πλέον.

Τα πειράματα

Στο νέο του βιβλίο, «Πώς να αλλάξετε μια μνήμη», ο καθηγητής Στιβ Ραμίρεζ διερεύνησε έναν τόσο προηγμένο τομέα της επιστήμης που, μέχρι τώρα, υπήρχε μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, καταλήγοντας ότι η νευροεπιστήμη μπορεί να καταστήσει δυνατή την τεχνητή δημιουργία νέων αναμνήσεων.

Καθώς κατέγραφε τόσο τις επιστημονικές ανακαλύψεις του σε πειράματα σε εγκεφάλους τρωκτικών στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όσο και τη θλίψη του για τον θάνατο του συνεργάτη του στο εργαστήριο, αποκάλυψε ότι η «επανεγγραφή» των ανθρώπινων αναμνήσεων θα μπορούσε μια μέρα να γίνει ένα κοινό μέρος της σύγχρονης ιατρικής.

Ο Ραμίρεζ κατάφερε να εντοπίσει αναμνήσεις σε ποντίκια, χρησιμοποιώντας εγκεφαλικά κύτταρα που ενεργοποιούνται από το φως. Η ομάδα του στη συνέχεια τις χειραγώγησε, εμφυτεύοντας ψευδείς αναμνήσεις και ανακτώντας άλλες, «χαμένες» αναμνήσεις.

Τα αποτελέσματα ήταν «αρκετά εκπληκτικά», υποδηλώνοντας ότι το ίδιο θα μπορούσε να είναι δυνατό και στους ανθρώπους.

«Οι ερευνητές κατάφεραν να αποκαταστήσουν με επιτυχία μια μνήμη που θεωρούνταν για πάντα χαμένη, έτσι ώστε αυτό να αρχίζει πραγματικά να κλονίζει τα θεμέλια αυτού που σκεφτόμαστε όταν αναφερόμαστε τη μνήμη» δήλωσε στην Daily Mail.

Δυστοπία ή ελπίδα;

«Τα φάρμακα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν κύτταρα που διατηρούν συγκεκριμένες μνήμες», εξήγησε ο καθηγητής Ραμίρεζ.

Επίσης, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ή τα θετικά ερεθίσματα θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην επίτευξη των «επιθυμητών αλλαγών».

Παρά το ότι αυτή η προοπτική εγείρει σοβαρά νομικά και ηθικά διλήμματα, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι η απώθηση και επανεγγραφή των αναμνήσεων, θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα, αυτές οι τεχνικές θα μπορούσαν να προσφέρουν εργαλεία ώστε «οι εθισμένοι να μην επιθυμούν τα ναρκωτικά που τους καταστρέφουν».

Ακόμη, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να ανακτήσουν αναμνήσεις που «έχασαν», λόγω της νόσου Αλτσχάιμερ ή της αμνησίας.

«Τίποτα από αυτά δεν παραβιάζει κανέναν νόμο της φυσικής. Απλώς χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» τόνισε.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι υπάρχει κίνδυνος η επιστήμη «να καταχραστεί από κακόβουλα μέρη».

«Ένα πιθανό πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να χειραγωγούν τις αναμνήσεις για να πουλήσουν προϊόντα, όπως ακριβώς σήμερα, αυτή η πεντάλεπτη διαφήμιση που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεγαλώνει στο κεφάλι σας σαν σπόρος μέχρι να γίνει απόφαση» είπε χαρακτηριστικά ο επιστήμονας,

«Αν γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες στον εγκέφαλο», πρόσθεσε, «ακόμα και στο σημείο να καθοδηγούν τη συμπεριφορά, θα πρέπει να ελπίζουμε ότι αυτή η γνώση θα χρησιμοποιηθεί για το ευρύτερο καλό - σε αντίθεση με την πώληση προϊόντων ή για το μάρκετινγκ» κατέληξε ο Ραμίρεζ.





Πηγή: skai.gr

