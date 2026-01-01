Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη τάραξε τον κόσμο το 2025 και τι ακολουθεί

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις, αύξηση ανησυχιών για την ψυχική υγεία και χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας: ο κοινός παρονομαστής είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Αν και η AI υπάρχει εδώ και δεκαετίες, η εμφάνιση του ChatGPT το 2022 την έφερε στο προσκήνιο. Μέχρι το 2025, τα AI chatbots όπως το ChatGPT και το Gemini ενσωματώθηκαν στις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, ψωνίζουν και επικοινωνούν.

Το 2025, όμως, η AI ξεπέρασε τις οθόνες και άρχισε να επηρεάζει την εθνική πολιτική, το παγκόσμιο εμπόριο και τις αγορές. Παράλληλα, προκάλεσε έντονα ερωτήματα για το αν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς την AI στη δουλειά, στην εκπαίδευση και στις ανθρώπινες σχέσεις, ερωτήματα που θα ενταθούν το 2026.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη, προωθώντας λιγότερη ρύθμιση και μεγαλύτερη χρήση της στο κράτος. Οι κινήσεις αυτές ευνόησαν τη Silicon Valley, αλλά προκάλεσαν αντιδράσεις από ειδικούς στην ασφάλεια, που φοβούνται έλλειψη λογοδοσίας. Το θέμα αναμένεται να οδηγηθεί σε δικαστικές συγκρούσεις μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και πολιτειών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι επιπτώσεις της AI στην ψυχική υγεία. Αγωγές και αναφορές συνέδεσαν AI «συντρόφους» με ψυχολογικές κρίσεις και αυτοκτονικές σκέψεις, κυρίως σε εφήβους. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν νέα μέτρα προστασίας, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι τα γενικής χρήσης chatbots δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη ή κλινική υποστήριξη.

Την ίδια στιγμή, οι επενδύσεις σε υποδομές AI εκτοξεύθηκαν. Εταιρείες όπως η Meta, η Microsoft και η Amazon δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια, με προβλέψεις για επενδύσεις έως και 7 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έως το 2030. Αυτό έχει εντείνει τους φόβους για «φούσκα», καθώς δεν είναι σαφές αν τα κέρδη θα δικαιολογήσουν το κόστος.

Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο απολύθηκαν, εν μέρει λόγω της AI. Άλλοι προβλέπουν περισσότερες απώλειες θέσεων εργασίας, ενώ άλλοι νέες ευκαιρίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται αλλάζουν ραγδαία.

Το μεγάλο ερώτημα καθώς μπαίνουμε στο 2026 είναι αν οι επενδυτές είναι προετοιμασμένοι για τη μεταβλητότητα που το συνοδεύει, ειδικά από τη στιγμή που, όπως λέει, μια διόρθωση της αγοράς είναι «πιθανή κάποια στιγμή». Ωστόσο, είναι πιθανό να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα δεδομένα για να τους βοηθήσουν να λάβουν αυτές τις αποφάσεις, δήλωσε ο Erik Brynjolfsson, ανώτερος συνεργάτης του Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence και διευθυντής του Stanford Digital Economy Lab. Όπως είπε, το 2026 είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα dashboards (πίνακες ελέγχου) που θα παρακολουθούν το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την παραγωγικότητα και τις θέσεις εργασίας.

«Η συζήτηση θα μετατοπιστεί από το αν η AI έχει σημασία στο πόσο γρήγορα διαχέονται οι επιδράσεις της, ποιοι μένουν πίσω και ποιες συμπληρωματικές επενδύσεις μετατρέπουν καλύτερα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρεία, κοινή ευημερία», είπε.

Φέτος, χιλιάδες εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κλάδο έμειναν χωρίς δουλειά, καθώς ένα κύμα απολύσεων σάρωσε τη βιομηχανία. Η Microsoft, η Amazon και η Meta, μεταξύ άλλων τεχνολογικών εταιρειών, προχώρησαν σε σημαντικές περικοπές προσωπικού, οι οποίες οφείλονταν τουλάχιστον εν μέρει στην AI. Η Amazon απέλυσε 14.000 εταιρικούς υπαλλήλους τον Οκτώβριο, σε μια προσπάθεια να λειτουργεί πιο λιτά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta απέλυσε 600 εργαζόμενους από το τμήμα AI, μετά από μια προηγούμενη περίοδο έντονων προσλήψεων, ώστε και αυτή να γίνει πιο ευέλικτη.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η AI θα οδηγήσει σε περισσότερες απολύσεις, ενώ άλλοι λένε ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Όμως ένα πράγμα είναι βέβαιο: έρχονται περισσότερες αλλαγές.

«Αυτή ήταν η χρονιά που είδαμε τις απαιτήσεις δεξιοτήτων να αλλάζουν πλήρως ως προς το τι χρειάζεται για να μπορείς να ανταποκριθείς στη δουλειά σου», είπε ο Dan Roth, αρχισυντάκτης του LinkedIn. «…Και νομίζω ότι η απάντηση για την επόμενη χρονιά είναι πως αυτό απλώς επιταχύνεται».



