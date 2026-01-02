Η χρονιά της μεγάλης ανατροπής: 30% άνοδος στις αποστολές foldables το 2026

Η παγκόσμια αγορά των αναδιπλούμενων smartphones βρίσκεται ένα βήμα πριν από το μεγαλύτερο άλμα της ιστορίας της. Μετά από χρόνια σταδιακής ωρίμανσης, ο κλάδος εισέρχεται σε μία νέα φάση εκρηκτικής ανάπτυξης, καθώς η είσοδος της Apple στην κατηγορία το 2026 αναμένεται να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με την IDC, οι αποστολές foldable συσκευών θα αυξηθούν κατά 30% το 2026, αναθεωρώντας δραστικά την προηγούμενη εκτίμηση για μόλις 6% άνοδο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτάχυνση που έχει παρατηρηθεί στον χώρο των premium συσκευών την τελευταία δεκαετία και για μια εξέλιξη, που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το τοπίο των smartphones.

Για το 2025, η IDC προβλέπει ότι οι αποστολές foldable smartphones έφτασαν τα 20,6 εκατ. τεμάχια, σημειώνοντας αύξηση 10% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια κατηγορία που, παρά την αρχική επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, αποδεικνύεται ανθεκτική και πιο δυναμική από το σύνολο της αγοράς smartphones.

Η τάση αυτή ενισχύεται θεαματικά το 2026, μια χρονιά που - σύμφωνα με την IDC - «θα είναι συναρπαστική για την κατηγορία, με πολλαπλές κυκλοφορίες να ωθούν την αγορά σε 30% ανάπτυξη». Η αναθεώρηση της πρόβλεψης από 6% σε 30% είναι ενδεικτική της επίδρασης, που έχουν οι νέες συσκευές των μεγάλων παικτών.

Νέος χάρτης ισχύος

Η Samsung ανοίγει το 2026 με το Galaxy Z Trifold, τη συσκευή που φέρνει την τριπλή αναδίπλωση στο mainstream κοινό και επεκτείνει τη δυναμική, που δημιούργησε το επιτυχημένο Galaxy Z Fold7 το 2025. Παράλληλα, η Huawei αναμένεται να καταγράψει ισχυρή άνοδο, σχεδόν διπλασιάζοντας τις αποστολές foldables χάρη στο HarmonyOS Next.

Όμως, ο πραγματικός καταλύτης αναμένεται να είναι η Apple. Το πρώτο foldable iPhone, με εκτιμώμενη τιμή περίπου $2.400, θα εμφανιστεί στο τέλος του 2026 και σύμφωνα με την IDC θα κατακτήσει πάνω από 22% του παγκόσμιου όγκου foldable συσκευών στην πρώτη του χρονιά, ενώ θα απορροφήσει 34% της συνολικής αξίας της αγοράς foldables εξαιτίας του υψηλού ASP.

Όπως υπογραμμίζει η IDC: «Η είσοδος της Apple θα αποτελέσει σημείο καμπής. Η εταιρεία λειτουργεί ως καταλύτης για την υιοθέτηση νέων κατηγοριών από το mainstream κοινό».

Με μέση τιμή τριπλάσια από εκείνη ενός κλασικού smartphone, τα foldables εξελίσσονται σε κρίσιμο "value driver" για όλους τους κατασκευαστές.

Η ανάγκη για διαφοροποίηση

Σε μια αγορά, όπου οι καταναλωτές κρατούν τις συσκευές τους περισσότερο από ποτέ, οι κατασκευαστές επιδιώκουν να δημιουργήσουν ισχυρά κίνητρα αναβάθμισης. Τα foldables - και ιδιαίτερα τα tri-folds - προσφέρουν επιτέλους μια πραγματικά νέα μορφή χρήσης, λύνοντας την κόπωση της αγοράς. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα προσέλκυσης υψηλότερων περιθωρίων κέρδους, τα καθιστά στρατηγική προτεραιότητα στο premium τμήμα.

Γι’ αυτό και η IDC προβλέπει ότι ο κλάδος των foldables θα αναπτυχθεί με CAGR 17% έως το 2029, έναντι κάτω του 1% για τα παραδοσιακά smartphones. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, τα αναδιπλούμενα θα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% της συνολικής αξίας της παγκόσμιας αγοράς smartphones.

Η πορεία της αγοράς την επόμενη τριετία θα κριθεί από τη δυνατότητα των κατασκευαστών να μειώσουν τις τιμές, από την αξιοπιστία νέων μηχανισμών αναδίπλωσης, από την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οθονών και από τη διαφοροποίηση λογισμικού και εμπειρίας χρήσης.

Εάν αυτά επιτευχθούν, όπως λένε οι αναλυτές, τα foldables δεν θα αποτελούν πλέον «ειδική κατηγορία», αλλά το νέο πρότυπο για high-end κινητές συσκευές - μια αλλαγή, που θα μεταμορφώσει ολόκληρη την αγορά smartphones.

