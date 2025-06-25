Μια βετεράνος της NASA, η αστροναύτης Πέγκι Ουίτσον, ξεκίνησε σήμερα την πέμπτη διαστημική πτήση της καριέρας της, με πλήρωμα αστροναύτες από την Ινδία, την Πολωνία και την Ουγγαρία που θα πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσκεψη ως εκπρόσωποι της χώρας τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η 65χρονη Ουίτσον και οι τρεις συνάδελφοί της - ο 39χρονος Σουμπανσού Σούκλα από την Ινδία, ο 41χρονος Πολωνός Σλάβοζ Ουζνάνσκι-Βισνιέφσκι και ο 33χρονος Τίμπορ Κάπου από την Ουγγαρία - είναι προγραμματισμένο να περάσουν 14 ημέρες στον διαστημικό σταθμό διεξάγοντας έρευνα μικροβαρύτητας.

Για την Ινδία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, η εκτόξευση σηματοδότησε την επιστροφή στις επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις ύστερα από περισσότερα από 40 χρόνια και την πρώτη αποστολή που στέλνει αστροναύτες από καθεμία από αυτές τις τρεις χώρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μάλιστα, η συμμετοχή του Ινδού πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, Σουμπανσού Σούκλα, στο Axiom 4 θεωρείται από το διαστημικό πρόγραμμα της Ινδίας ως ένα είδος προδρόμου για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του διαστημικού σκάφους Gaganyaan, που έχει προγραμματιστεί για το 2027.

LIFTOFF of Axiom-4 🚀

After 41 long years, an Indian astronaut is finally on his way to space! 🇮🇳 pic.twitter.com/2KIq7IacCu — ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) June 25, 2025

Η εκτόξευση με διαστημόπλοιο του Μασκ

Η ομάδα των αστροναυτών απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, περίπου στις 06:30 GMT, ξεκινώντας την τελευταία αποστολή που διοργάνωσε η νεοσύστατη εταιρεία Axiom Space με έδρα το Τέξας σε συνεργασία με την εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών διαστημικών μεταφορών SpaceX του Ίλον Μασκ.

"Jai Hind, Jai Bharat!" - Group Captain Shubhanshu Shukla message to India after becoming second Indian post Rakesh Sharma to reach Space, onboard Axiom-4 on the way to International space stations!



Goosebumps, Exciting day for all Indians! 🥹#ShubhanshuShukla #AxiomMission4 pic.twitter.com/f8OrAgisvf — Vishal Verma (@VishalVerma_9) June 25, 2025

Η αποστολή Axiom 4 είχε προγραμματιστεί να απογειωθεί την Τρίτη, αλλά μια πρόγνωση ακατάλληλων καιρικών συνθηκών ανάγκασε την αποστολή να αναβληθεί για 24 ώρες.

Το τετραμελές πλήρωμα επιβιβάστηκε σε ένα πανύψηλο όχημα εκτόξευσης SpaceX που αποτελούνταν από μια κάψουλα Crew Dragon, τοποθετημένη πάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9 δύο σταδίων.

Αυτή ήταν η πρώτη πτήση του Crew Dragon από τότε που ο Μασκ απείλησε για λίγο να παροπλίσει το διαστημόπλοιο, απαντώντας έτσι στην απειλή του προέδρου Τραμπ να ακυρώσει τις κυβερνητικές συμβάσεις του Μασκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το Crew Dragon αναμενόταν να φτάσει στον ISS έπειτα από μια πτήση περίπου 28 ωρών και στη συνέχεια να δέσει στο φυλάκιο, καθώς τα δύο οχήματα θα πετάνε μαζί σε τροχιά περίπου 400 χλμ. πάνω από τη Γη.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το πλήρωμα του Axiom 4 θα υποδεχθούν στο διαστημικό εργαστήριο την Πέμπτη το πρωί οι επτά σημερινοί επιβάτες του - τρεις αστροναύτες από τις ΗΠΑ, ένας από την Ιαπωνία και τρεις κοσμοναύτες από τη Ρωσία.

Η αποστολή αποτελεί την τέταρτη τέτοια πτήση από το 2022 που διοργανώνεται από την Axiom, καθώς η εταιρεία με έδρα το Χιούστον βασίζεται στην επιχείρησή της να θέτει αστροναύτες σε τροχιά γύρω από τη Γη, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις.

Πηγή: skai.gr

