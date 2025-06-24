ΕΕ: Εργαλεία ΑΙ σε διαδικτυακή πλατφόρμα για τους ερευνητές, τις ερευνήτριες και τη βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες λειτουργίες για το ερευνητικό προσωπικό και τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην πλατφόρμα «ΤΝ κατά παραγγελία», όπως μια αγορά ΤΝ, ένα εργαλείο ανάπτυξης ΤΝ που απαιτεί ελάχιστη κωδικοποίηση, καθώς και ασφαλείς λύσεις για παραγωγική ΤΝ και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Η πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα AI4Europe και DeployAI, προσφέρει αξιόπιστα εργαλεία και λύσεις ΤΝ τόσο στους ερευνητές και στις ερευνήτριες, όσο και στη βιομηχανία. Οι φορείς καινοτομίας θα βρουν διάφορα σύνολα δεδομένων, εργαλεία, και υπολογιστικούς πόρους που απευθύνονται ειδικά στο ερευνητικό προσωπικό. Οι ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις, και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία, πόρους και έτοιμες προς χρήση ενότητες ΤΝ, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για να βγει η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και να γίνει μια ήπειρος της ΤΝ. Η πλατφόρμα αυτή θα ενισχύσει τις δυναμικές μας βιομηχανίες και θα συγκεντρώσει ανθρώπους με κορυφαία προσόντα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες μιας αξιόπιστης, ευρωπαϊκής τεχνητής νοημοσύνης και να κλείσουμε το χάσμα καινοτομίας.»

Αυτό το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε μια κοινή εργαλειοθήκη ΤΝ θα ενισχύσει τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης για μια ήπειρο της ΤΝ. Η Επιτροπή καλεί τους προγραμματιστές ΤΝ να καταχωρίσουν τα εργαλεία και τις λύσεις τους, και να αποκτήσουν προβολή σε ένα αυξανόμενο δίκτυο φορέων καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, καθώς και άμεση επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν έτοιμες προς ανάπτυξη λύσεις ΤΝ. Συγκεντρώνοντας αξιόπιστους πόρους ΤΝ, η πλατφόρμα θα επιταχύνει την ασφαλή και ευρεία χρήση της ΤΝ σε όλες τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τον δημόσιο τομέα.

Γιώργος Φελλίδης

