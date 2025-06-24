Δωρεάν παροχή επικοινωνίας για τους συνδρομητές κινητής Nova στη Χίο λόγω της φωτιάς

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και Media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κατανοώντας τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νησί της Χίου, ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι βρίσκεται κοντά τους παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες επικοινωνίας.

Ειδικότερα, η Nova προσφέρει δωρεάν στους συνδρομητές της, σε όλο το νησί, 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλους (εθνικά κινητά και σταθερά) και απεριόριστα GB στο κινητό τους.

Η παροχή ισχύει από 23/6/2025 έως και 08/7/2025 και αφορά σε συνδρομητές κινητής, συμβολαίου και καρτοκινητής, ιδιώτες και επαγγελματίες. Οι συνδρομητές ενημερώνονται με SMS στο κινητό τους για την ενεργοποίηση των παροχών.

Επιπλέον, η Nova έχει αναστείλει τις εισπρακτικές ενέργειες φραγής για τους κατοίκους που διαμένουν στις εν λόγω περιοχές.

Ενημερώνει επίσης ότι από την πρώτη στιγμή το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου έθεσε υπό 24ωρη παρακολούθηση το νησί, για άμεση αποκατάσταση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Οι τεχνικοί της Nova συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές και την Πολιτική Προστασία επεμβαίνοντας, όπου είναι εφικτό, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι λειτουργίες των δικτύων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.