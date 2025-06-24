Για πρώτη φορά, η NASA κατέγραψε μια μοναδική εικόνα του γιγάντιου ηφαιστείου Αρσία Μονς (Arsia Mons) στον Άρη, το οποίο ξεπροβάλλει μέσα από πυκνά σύννεφα.

Η εικόνα τραβήχτηκε από το διαστημόπλοιο Mars Odyssey, την παλαιότερη αποστολή που βρίσκεται ακόμη σε τροχιά γύρω από έναν άλλον πλανήτη.

NASA/JPL-Caltech

Η εικόνα, που τραβήχτηκε στις 2 Μαΐου 2025 λίγο πριν την αυγή, παρουσιάζει το Αρσία Μονς – ένα από τα τρία ηφαίστεια που αποτελούν τα Όρη Θαρσής – να υψώνεται 20 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια του Άρη, σχεδόν διπλάσιο από το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Γης, τη Μαούνα Λόα. Το ηφαίστειο περιβάλλεται από πυκνά σύννεφα νερού, χαρακτηριστικά της εποχής της αφειλίου, όταν ο Άρης βρίσκεται στο πιο μακρινό σημείο της τροχιάς του από τον Ήλιο.

Η εικόνα τραβήχτηκε με μια ειδική τεχνική, κατά την οποία το διαστημόπλοιο περιστρέφεται 90 μοίρες ώστε να αποτυπώσει τον ορίζοντα του πλανήτη. Η θέα θυμίζει εικόνες της Γης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν την ατμόσφαιρα του Άρη με πρωτοφανή λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της NASA, οι εικόνες αυτές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των νεφών και της σκόνης στον Άρη, στοιχεία που είναι κρίσιμα για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Πηγή: skai.gr

