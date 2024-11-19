«Daisy»: Δημιούργημα της AI η σούπερ γιαγιά που βγάζει «νοκ άουτ» τους απατεώνες με ατελείωτη πολυλογία

Γιαγιά εν δράσει, ή μάλλον η καλύτερη χρήση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο λόγος για την αξιολάτρευτη «γιαγιάκα» του βρετανικού παρόχου τηλεπικοινωνιών O2 που δίνει σε όσους ασυνείδητους κάνουν τηλεφωνικές απάτες… μια γεύση από το δικό τους φάρμακο, βγάζoντάς τους «νοκ άουτ» με ατελείωτη πολυλογία.



Η ΑΙ γιαγιά, ονόματι «Daisy», έχει σχεδιαστεί για να σπαταλά τον χρόνο των απατεώνων και να προστατεύει τους πελάτες της O2. Η Daisy χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής AI για να ακούγεται σαν πραγματικός άνθρωπος, ξεγελώντας τους απατεώνες που πιστεύουν ότι έχουν βρει «εύκολη λεία», μια εύπιστη ηλικιωμένη. Συζητά ατελείωτα για την οικογένειά της, για το πλέξιμο, δίνοντας ακόμα πλαστά τραπεζικά στοιχεία, κρατώντας τους απατεώνες στη γραμμή έως και 40 λεπτά. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο για να στοχεύσουν πραγματικά θύματα.

Η Daisy ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήσεις απάτης με ατέλειωτη πολυλογία και κάμποση γοητεία. Είναι το νεότερο μέλος της ομάδας πρόληψης απάτης της O2, που δέχεται κλήσεις όλο το εικοσιτετράωρο για να βοηθήσει τους πελάτες να μείνουν ασφαλείς.



Ως μέρος της διαφημιστικής καμπάνιας, η παίκτρια του βρετανικού ριάλιτι Love Island Έιμι Χαρτ, μοιράστηκε τη δική της συγκλονιστική ιστορία απάτης. Έχασε 5.000 λίρες μέσα σε λίγα λεπτά αφότου απάντησε σε μια κλήση από κάποιον που προσποιήθηκε ότι ήταν εκπρόσωπος της τράπεζάς της. Τώρα, συνεργάστηκε με την Daisy για να αποκαλύψει αυτούς τους απατεώνες και να κρατήσει τους Βρετανούς πολίτες ασφαλείς. Το νέο της βίντεο με την Daisy δείχνει τα κόλπα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες και γιατί όλοι (και στην Ελλάδα) πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση.

Πηγή: skai.gr

