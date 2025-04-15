Οι πέντε εκφράσεις που χρησιμοποιούν συχνότερα και επανειλημμένα άνθρωποι χαμηλής νοημοσύνης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ChatGPT, συνιστούν μία χρήσιμη μέθοδο ανίχνευσης ατόμων που η ευφυΐα δεν είναι το δυνατό τους σημείο.

Το απότοκο της τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT ανέφερε ως δείκτη χαμηλής νοημοσύνης τη λέξη «πράγμα», αιτιολογώντας ότι γίνεται χρήση της σε μία προσπάθεια αυτοάμυνας προκειμένου να μη χρειαστεί να δοθεί ακριβής και με σαφήνεια περιγραφή ενός αντικειμένου, μίας κατάστασης κλπ.

Επίσης, η λέξη «προφανές», καταδείχθηκε ως ένδειξη χαμηλής ευφυΐας, γιατί η χρήση της υποδηλώνει «επικοινωνιακή ακαμψία ή πίστη στην απόλυτη σκέψη». Στην ίδια κατηγορία τοποθετήθηκε και η χρήση του επιρρήματος «πάντα».

Όσοι είναι πραγματικά λάτρεις της χρήσης της αντωνυμίας «εγώ» δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην κατηγορία των έξυπνων ανθρώπων, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία ο εγωκεντρισμός είναι συνώνυμος της διανοητικής βλακείας.

Τέλος, η χρήση προσβολών με στόχο «να δυσφημήσει τους άλλους, να αποφορτίσει τις εντάσεις ή να προβάλει τις δικές του απογοητεύσεις», υποδεικνύουν ότι του εν λόγω ανθρώπου δεν του πολυκόβει, όπως υποστηρίζει η AI.

Πηγή: skai.gr

