Bluesky Social: Η νέα αντί... Twitter πλατφόρμα του Ντόρσεϊ - Έτσι θα «χτυπήσει» τον Ίλον Μασκ

Να χτυπήσει τον Ίλον Μασκ και να παρουσιάσει μία ανταγωνιστική πλατφόρμα επιχειρεί ο ιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ, αναζητώντας και μία μορφής εκδίκηση από τον Νοτιοαφρικανό επιχειρηματία.

Ο Ντόρσεϊ παρουσίασε την Bluesky Social, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία blockchain και σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Στην παρούσα φάση στρατολογεί χρήστες για δοκιμές beta.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η αρχική ανακοίνωση προσέλκυσε 30.000 εγγραφές μέσα σε δύο ημέρες. Οι χρήστες μπορούν ακόμα να εγγραφούν για να συμμετάσχουν στις δοκιμές πριν η πλατφόρμα γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Στον ιστότοπο της Bluesky αναφέρεται ότι σκοπός της είναι να υποστηρίξει «ένα νέο θεμέλιο για την κοινωνική δικτύωση, το οποίο δίνει στους δημιουργούς ανεξαρτησία από τις πλατφόρμες, στους προγραμματιστές την ελευθερία να δημιουργήσουν και στους χρήστες την επιλογή της εμπειρίας τους».

Bluesky is building a social protocol. We released “ADX” (the X stood for Experiment) in May. Now that the design is starting to solidify, we’re renaming it to the “Authenticated Transport Protocol” — the “AT Protocol.” https://t.co/Q0XUF8OhVD