Bloomberg: Χάκερς διέρρευσαν έγγραφα από τον πάροχο υπηρεσιών του Πενταγώνου

Χάκερς διέρρευσαν εσωτερικά έγγραφα που είχαν κλαπεί από τη Leidos Holdings, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ανέφερε την Τρίτη το Bloomberg News, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η εταιρεία ενημερώθηκε πρόσφατα για το θέμα και πιστεύει ότι τα έγγραφα κλάπηκαν κατά τη διάρκεια μιας προηγουμένης παραβίασης του συστήματος Diligent Corp. που χρησιμοποιούσε, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Leidos το ερευνά.

Στο πελατολόγιο της Leidos περιλαμβάνονται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και τη NASA, μεταξύ άλλων αμερικανικών και ξένων πρακτορείων και εμπορικών επιχειρήσεων. Η Leidos χρησιμοποιούσε το σύστημα Diligent για να φιλοξενεί πληροφορίες που συγκεντρώνονταν σε εσωτερικές έρευνες, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο μια κατάθεση από τον Ιούνιο του 2023

Ένας εκπρόσωπος του Diligent είπε στο Bloomberg ότι η διαρροή φαινόταν να προέρχεται από μια εισβολή του 2022 που επηρέασε τη θυγατρική της επιχείρηση Steele Compliance Solutions, την οποία απέκτησε το 2021. Λιγότεροι από 15 πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της Leidos, χρησιμοποιούσαν το προϊόν εκείνη την εποχή.

Οι Leidos and Diligent δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Πηγή: skai.gr

