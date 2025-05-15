Τεχνητή νοημοσύνη: Η Google υποσκέλισε την IBM στις αιτήσεις για πατέντες

Η Google πήρε την πρωτιά από την IBM στις αιτήσεις για τις πατέντες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με στοιχεία της IFI Claims που παρουσιάζει το Axios.

Οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας υποδεικνύουν τους τομείς έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος, που σήμερα είναι η τεχνητή νοημοσύνη - και στις ΗΠΑ φαίνεται πως έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% τους τελευταίους μήνες.

«Η αύξηση των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σημάδι ότι οι εταιρείες αναζητούν ενεργά προστασία για τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης τους, γεγονός που οδηγεί και σε αύξηση των επιχορηγήσεων», δήλωσε η εκπρόσωπος του IFI Claims, Lily Iacurci, στο Axios.

Στην κατάταξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, η Google και η Nvidia βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενες από την IBM, την Intel και τη Microsoft.

Η Google ηγείται και στις παγκόσμιες κατατάξεις για τη γεννητική τεχνητή νοημοσύνη, αν και τις 6 από τις 10 πρώτες θέσεις παγκοσμίως κατέχουν κινεζικές εταιρείες ή πανεπιστήμια. Η Microsoft είναι στο νούμερο 3, ενώ η Nvidia και η IBM είναι επίσης στις 10 πρώτες θέσεις.

Συνολικά, ο αριθμός των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ που σχετίζονται με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε κατά 56% πέρυσι, σε 51.487. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν αυξήθηκαν επίσης κατά 32%, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

