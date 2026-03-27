Η Βικιπαίδεια απαγορεύει AI περιεχόμενο στην ηλεκτρονική της εγκυκλοπαίδεια

Η Βικιπαίδεια (Wikipedia) απαγόρευσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ή την ανασύνταξη περιεχομένου στην ογκώδη διαδικτυακή της εγκυκλοπαίδεια.

Σε μια πρόσφατη αλλαγή πολιτικής, η Βικιπαίδεια ανέφερε ότι η χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) «συχνά παραβιάζει» τις βασικές της αρχές και δεν θα επιτρέπεται. Η αγγλόφωνη έκδοση της Βικιπαίδειας διαθέτει περισσότερα από 7,1 εκατομμύρια άρθρα.

Η χρήση της ΤΝ αποτελούσε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ της κοινότητας των εθελοντών συντακτών της Βικιπαίδειας, αλλά μια ψηφοφορία μεταξύ των συντακτών του ιστότοπου υποστήριξε την απαγόρευση, σύμφωνα με το 404 Media.

Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις στη νέα απαγόρευση: η ΤΝ μπορεί ακόμα να χρησιμοποιείται για μεταφράσεις και για μικρές διορθώσεις κειμένου.

«Οι συντάκτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν LLMs για να προτείνουν βασικές διορθώσεις στο δικό τους κείμενο και να ενσωματώνουν κάποιες από αυτές μετά από ανθρώπινη αναθεώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι το LLM δεν εισάγει δικό του περιεχόμενο», αναφέρει η νέα πολιτική.

«Απαιτείται προσοχή, διότι τα LLMs μπορούν να υπερβούν αυτό που τους ζητείται και να αλλάξουν το νόημα του κειμένου, έτσι ώστε αυτό να μην υποστηρίζεται πλέον από τις πηγές που παρατίθενται».

Η χρήση της ΤΝ για την αναζήτηση βασικών πληροφοριών έχει εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό που το ChatGPT φέρεται να ξεπέρασε τη Βικιπαίδεια σε μηνιαίες επισκέψεις στον ιστότοπο πέρυσι.

Η ΤΝ έχει επίσης ενσωματωθεί στις αναζητήσεις στον ιστό και στις προτάσεις σύνταξης email από εταιρείες τεχνολογίας. Ωστόσο, η ΤΝ μπορεί ακόμα να παράγει παραπλανητικά αποτελέσματα ή «παραισθήσεις», μια κατάσταση που ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της Βικιπαίδειας, έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «χάος».

Πέρυσι, ο Γουέιλς δήλωσε ότι αν και η ΤΝ θα μπορούσε να βοηθήσει σε ορισμένες πτυχές της Βικιπαίδειας, δεν θα χρησιμοποιούνταν για τη σύνταξη άρθρων, τουλάχιστον προς το παρόν. «Δεν θα έλεγα απολύτως ποτέ, αλλά τουλάχιστον όχι βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Γουέιλς στο BBC. «Τα τελευταία μοντέλα, από τη σκοπιά ενός "Βικιπαιδιστή", δεν είναι ακόμα ούτε κατά διάνοια αρκετά καλά».

Πηγή: skai.gr

