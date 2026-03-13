Η NASA ανακοίνωσε ότι η επί μακρόν καθυστερημένη εκτόξευση της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης αποστολής που θα πετάξει γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την 1η Απριλίου.

«Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος για εκτόξευση το νωρίτερο την 1η Απριλίου και εργαζόμαστε προς αυτή την ημερομηνία», δήλωσε την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου η Λόρι Γκλέιζ, ανώτατο στέλεχος της NASA. Τεχνικές δυσκολίες καθυστέρησαν την εκτόξευση που αρχικά αναμενόταν τον Φεβρουάριο.

«Πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση και δεν στερείται ρίσκου, αλλά η ομάδα μας και ο εξοπλισμός μας είναι έτοιμοι», δήλωσε. «Απλώς έχετε κατά νου ότι έχουμε ακόμη δουλειά [να κάνουμε]».

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο μια ξαφνική αναμόρφωση του προγράμματος Artemis, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης μιας δοκιμαστικής αποστολής πριν από μια ενδεχόμενη σεληνιακή προσεδάφιση.

Το πρώτο παράθυρο εκτόξευσης θα είναι την Τετάρτη 1η Απριλίου στις 6:24 μ.μ. (12:24 π.μ. ώρα Ελλάδας), με αρκετά άλλα διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες. «Προβλέπουμε περίπου τέσσερις ευκαιρίες εντός αυτής της περιόδου των έξι ημερών», είπε η Γκλέιζ.

Το πρόγραμμα

Το πλήρωμα του πυραύλου θα αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες -τον διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν, τον Βίκτορ Γκλόβερ και την Κριστίνα Κοχ- και τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν.

Τα διαγράμματα της NASA δείχνουν ότι το Artemis II θα περιφερθεί γύρω από τη Γη πριν εγκαταλείψει την τροχιά για να ταξιδέψει στη Σελήνη, χωρίς προσεδάφιση, πριν επιστρέψει στη Γη και προσθαλασσωθεί στον ωκεανό.

Η NASA ανέφερε ότι η απόσταση του πληρώματος από τη Σελήνη θα εξαρτηθεί από το πότε θα εκτοξευθούν, επειδή η Σελήνη θα «βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο για καθεμία από τις πιθανές ημερομηνίες εκτόξευσης». Η απόσταση θα κυμαίνεται από 4.000 έως 6.000 μίλια (6.450-9.650 χλμ.) πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια.

Το πρώτο Artemis πέταξε πολύ πιο κοντά στη Σελήνη, 80 μίλια πάνω από την επιφάνεια, αλλά η NASA δήλωσε ότι το Artemis II θα πλησιάσει παρόλα αυτά «δεκάδες χιλιάδες μίλια πιο κοντά από οποιονδήποτε άνθρωπο εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια».

«Σε αυτή την απόσταση, η Σελήνη θα φαίνεται στο πλήρωμα να έχει περίπου το μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ σε απόσταση ενός τεντωμένου χεριού».

Τι θα ακολουθήσει

Την αποστολή θα ακολουθήσει το Artemis III, με στόχο τη «συνάντηση σε χαμηλή γήινη τροχιά» τουλάχιστον ενός σεληνιακού οχήματος προσεδάφισης.

Η επόμενη φάση, το Artemis IV, θα στοχεύει σε μια σεληνιακή προσεδάφιση στις αρχές του 2028, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε κατά την πρώτη του θητεία ότι ήθελε οι Αμερικανοί να πατήσουν ξανά το πόδι τους στη Σελήνη

Πηγή: skai.gr

