NASA: Ο πλανήτης που πάει... ανάποδα

Μια ανακάλυψη που ανατρέπει τα αστρονομικά δεδομένα φέρνει στο φως έναν πιθανό πλανήτη – με την ονομασία 2M1510 b – ο οποίος φαίνεται να κινείται κάθετα ως προς το επίπεδο του πλανητικού του συστήματος. Ο πλανήτης εντοπίστηκε στο σύστημα 2MASS J15104786-281874, γνωστό και ως 2M1510, και φαίνεται να περιφέρεται γύρω από δύο καφέ νάνους – ουράνια σώματα που είναι πολύ μεγάλα για να θεωρηθούν πλανήτες αλλά πολύ μικρά για να χαρακτηριστούν αστέρες.

Το ασυνήθιστο είναι ότι ο πλανήτης αυτός κινείται σε πολική τροχιά, δηλαδή πάνω από τους πόλους των δύο καφέ νάνων, σε γωνία 90 μοιρών σε σχέση με την τροχιά τους – κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε πλανητικό σύστημα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της ακτινικής ταχύτητας – αντί για τη συνηθισμένη μέθοδο των διελεύσεων – για να ανιχνεύσουν τις μικρές κινήσεις των καφέ νάνων, προκαλούμενες από τη βαρυτική επίδραση του πιθανού πλανήτη. Την έρευνα ηγήθηκε ο Thomas A. Baycroft, διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances τον Απρίλιο του 2025. Ο πλανήτης προστέθηκε στο Αρχείο Εξωπλανητών της NASA την 1η Μαΐου 2025.

Μέχρι σήμερα, έχουν επιβεβαιωθεί μόνο 16 πλανήτες σε κυκλοτροχίες γύρω από δύο άστρα (circumbinary), από τους περισσότερους από 5.800 γνωστούς εξωπλανήτες. Αν επιβεβαιωθεί, το 2M1510 b θα είναι ο πρώτος του είδους του – ένας αστρονομικός «παράξενος ταξιδιώτης» που κινείται κάθετα σε ένα σύμπαν που κατά κανόνα προτιμά την τάξη και την επίπεδη γεωμετρία.

