Η Amazon θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια λίρες (54 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο τα επόμενα τρία χρόνια, ανακοίνωσε την Τρίτη ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να δαπανήσει τα χρήματα για την κατασκευή τεσσάρων νέων κέντρων εκπλήρωσης - μεγάλων αποθηκών όπου προετοιμάζει τις παραγγελίες για παράδοση - καθώς και για αναβαθμίσεις και επεκτάσεις των υφιστάμενων κτιρίων λειτουργίας της σε όλη τη χώρα.

Η ανακοίνωση επικροτήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία «φλερτάρει» τελευταία με επενδύσεις από μεγάλους τεχνολογικούς παίκτες, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, σημειώνει το CNBC. Το μηνιαίο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ηνωμένου Βασιλείου συρρικνώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο, καθώς άρχισαν να εφαρμόζονται οι εμπορικοί δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι εγχώριες φορολογικές αυξήσεις.

Νέες θέσεις εργασίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer ανέφερε σε δήλωσή του ότι η επένδυση θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας - και αποτελεί ένδειξη ότι το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης αποδίδει.

Η Amazon ανέφερε ότι οι νέες θέσεις εργασίας θα ανέρχονται σε 2.000 θέσεις στο ένα προαναγγελθέν κέντρο εκπλήρωσης στο Χαλ και επιπλέον 2.000 θέσεις εργασίας σε μια άλλη τοποθεσία στο Νορθάμπτον.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να ανοίξει δύο νέα κτίρια στα κεντρικά της γραφεία στο ανατολικό Λονδίνο, να βελτιώσει τις υποδομές μεταφοράς της σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και να ανακατασκευάσει τα κινηματογραφικά στούντιο Bray - τα οποία απέκτησε πέρυσι - στο Berkshire.

