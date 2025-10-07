Απόψε η «Πανσέληνος της Συγκομιδής», η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025

Η «Πανσέληνος της Συγκομιδής», το ολόγιομο φεγγάρι του Οκτωβρίου, θα φωτίσει απόψε με όλο του το μεγαλείο τον νυχτερινό ουρανό.

Αυτή θα είναι και η πρώτη υπερπανσέληνος της φετινής χρονιάς – το φεγγάρι θα είναι το μεγαλύτερο και πιο φωτεινό του 2025 - καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη.

Η ονομασία «Φεγγάρι της Συγκομιδής» (Harvest Moon) προέρχεται από την αγροτική παράδοση. Είναι η πανσέληνος που εμφανίζεται πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία, συνήθως τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, και είχε μεγάλη σημασία για τους αγρότες.

Η πανσέληνος αυτή ανατέλλει σχεδόν την ίδια ώρα για αρκετές νύχτες, δίνοντας επιπλέον φως αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα.

Με αυτόν τον τρόπο, στο μακρινό παρελθόν, οι αγρότες μπορούσαν να συνεχίσουν τη συγκομιδή των καλλιεργειών τους ακόμα και όταν έπεφτε το σκοτάδι.

Πηγή: skai.gr

