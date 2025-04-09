Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα όραμα: να επιστρέψει η παραγωγή στη χώρα του. Ωστόσο, πόσο εφικτό είναι οι εταιρείες - κολοσσοί να αρχίσουν να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Αμερική και να μεταφέρουν την παραγωγή από την Ασία;

Σύμφωνα με ειδικό που μίλησε στο CNN, η παραγωγή ενός και μόνου iPhone θα κόστιζε στην Apple 3.500 δολάρια.

Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι πως η εταιρεία θα έπρεπε να ξοδέψει 30 δις δολάρια και 3 χρόνια για να μεταφέρει μόλις το 10% της εφοδιαστικής αλυσίδας της στις ΗΠΑ.

Οπότε η μεταφορά 100% της παραγωγής θα έπαιρνε ίσως δεκαετίες και θα απαιτούσε πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και καμία εταιρεία δεν θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο.

Επίσης, η Apple έχει στην Ασία και ιδίως στην Κίνα πάρα πολλά εργοστάσια παραγωγής που είναι επίσης αδύνατο να μεταφερθούν στις ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που η παραγωγή τους κοστίζει 100 δολάρια και παράγονται στην Ασία, στην Αμερική, η παραγωγή τους θα κόστιζε 300-500 δολάρια.



