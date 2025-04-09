Λογαριασμός
Πόσο θα κόστιζαν ένα iPhone και ένα ζευγάρι sneakers αν κατασκευάζονταν στις ΗΠΑ

Πόσο εφικτό είναι να μεταφέρει την παραγωγή της η Apple στις ΗΠΑ; Σύμφωνα με προβλέψεις, καθόλου - Θα χρειάζονταν πολλά χρόνια και πολλά δισεκατομμύρια 

Iphone παραγωγή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα όραμα: να επιστρέψει η παραγωγή στη χώρα του. Ωστόσο, πόσο εφικτό είναι οι εταιρείες - κολοσσοί να αρχίσουν να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Αμερική και να μεταφέρουν την παραγωγή από την Ασία; 

Σύμφωνα με ειδικό που μίλησε στο CNN, η παραγωγή ενός και μόνου iPhone θα κόστιζε στην Apple 3.500 δολάρια

Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι πως η εταιρεία θα έπρεπε να ξοδέψει 30 δις δολάρια και 3 χρόνια για να μεταφέρει μόλις το 10% της εφοδιαστικής αλυσίδας της στις ΗΠΑ.

Οπότε η μεταφορά 100% της παραγωγής θα έπαιρνε ίσως δεκαετίες και θα απαιτούσε πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Και καμία εταιρεία δεν θα έπαιρνε ένα τέτοιο ρίσκο. 

Επίσης, η Apple έχει στην Ασία και ιδίως στην Κίνα πάρα πολλά εργοστάσια παραγωγής που είναι επίσης αδύνατο να μεταφερθούν στις ΗΠΑ. 

Αντίστοιχα, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που η παραγωγή τους κοστίζει 100 δολάρια και παράγονται στην Ασία, στην Αμερική, η παραγωγή τους θα κόστιζε 300-500 δολάρια. 
 

Πηγή: skai.gr

