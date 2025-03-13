Ένα τεχνικό πρόβλημα στο πεδίο εκτόξευσης την τελευταία στιγμή ώθησε τη SpaceX του Ίλον Μασκ να καθυστερήσει και τελικά να αναβάλει μια πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) την Τετάρτη για να αντικαταστήσει τους δύο αστροναύτες της NASA οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο διάστημα για περισσότερους από εννέα μήνες.

Εξαιτίας της νέας αναβολής στην εκτόξευση οι δύο αστροναύτες της NASA, Μπουτς Γουίλμορ και Σούνι Γουίλιαμς θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον άλλες δύο ημέρες προτού μπορέσουν ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής τους στη Γη. Οι δυο αστροναύτες έφτασαν στον ISS τον περασμένο Ιούνιο για μια αποστολή που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε το πολύ 10 ημέρες, αλλά το ζευγάρι αναγκάστηκε να παρατείνει τη διαμονή του αφού το διαστημόπλοιό τους Boeing Starliner παρουσίασε προβλήματα.

O Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς

Το ζευγάρι έχει προγραμματιστεί να επιστρέψει στη Γη με ένα διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX που βρίσκεται επί του παρόντος στο ISS, μόλις φτάσει μια ομάδα Αμερικανών, Ιαπώνων και Ρώσων αστροναυτών για να τους αντικαταστήσει.

Οι 4 αστροναύτες που ήταν έτοιμοι να αναχωρήσουν για το διάστημα

Η NASA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η εκτόξευση της Τετάρτης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι ακυρώθηκε λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη βραδινή απογείωση του πυραύλου Falcon από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA.Οι μηχανικοί αξιολόγησαν τα υδραυλικά για την απελευθέρωση ενός από τους δύο βραχίονες που σφίγγουν τον πύραυλο στη δομή υποστήριξής του. Τότε διαπιστώθηκε πως υπήρχε πρόβλημα. Έπειτα από αρκετή αναμονή για τους τέσσερις αστροναύτες που θα πάρουν τη θέση του Μπουτς Γουίλμορ και της Σούνι Γουίλιαμς τελικά ακυρώθηκε η εκτόξευση.

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι εργάζεται για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του υδραυλικού συστήματος και σχεδιάζει να επαναλάβει την εκτόξευση την Παρασκευή.

Η ομάδα του Crew-10 αποτελείται από τους αστροναύτες της NASA Anne McClain και Nichole Ayers, τον Ιάπωνα Takuya Onishi και τον Ρώσο Kirill Peskov.

Εάν η αποστολή πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ο Γουίλμορ και η Γουίλιαμς θα μπορούσαν να αναχωρήσουν από τον ISS έως τις 19 Μαρτίου, σύμφωνα με τη NASA.

Πηγή: skai.gr

