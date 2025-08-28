Το ΕΚΤ διαπιστώνει άνοδο στις δαπάνες και στις θέσεις εργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη για το 2023

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες και τις θέσεις εργασίας στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2023, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α έφτασαν τα 3,37 δισ. ευρώ, ενώ η απασχόληση ανήλθε στις 73.263 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ο δείκτης «Ένταση Ε&Α», που εκφράζει το ποσοστό των δαπανών Ε&Α επί του ΑΕΠ, διατηρήθηκε σταθερός στο 1,49% σε σχέση με το 2022, παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3%.

Οι επιχειρήσεις παρέμειναν ο βασικός χρηματοδότης, καλύπτοντας το 49,3% των συνολικών δαπανών. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του κρατικού τομέα. Η Αττική συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος τόσο των δαπανών όσο και της απασχόλησης, με τις υψηλότερες τιμές έντασης Ε&Α να εμφανίζονται σε Ήπειρο, Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία.

Αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες και την απασχόληση

Το 2023, οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α στην Ελλάδα ανήλθαν στα 3,365 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 294,82 εκατ. ευρώ (9,6%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια χρονιά, τα Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) για το συνολικό προσωπικό Ε&Α έφτασαν τους 73.263 (αύξηση 12,2%), ενώ για το ερευνητικό προσωπικό ανήλθαν σε 54.679 ΙΠΑ (αύξηση 5,9%). Σε επίπεδο ΕΕ27, η Ελλάδα κατέλαβε τη 12η θέση στα ΙΠΑ συνολικού προσωπικού Ε&Α και τη 15η για την Ένταση Ε&Α.

Η στατιστική έρευνα του ΕΚΤ για το 2023 καλύπτει τέσσερις τομείς: επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρατικό τομέα και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Αναλυτικά αποτελέσματα διατίθενται στην έκδοση «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2023 στην Ελλάδα».

Διαμόρφωση των δαπανών ανά τομέα δραστηριοτήτων

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνέβαλε με 49,3% (1,65 δισ. ευρώ) στο σύνολο των δαπανών Ε&Α, διατηρώντας την ανοδική τάση των τελευταίων ετών. Κομβικοί οικονομικοί κλάδοι ήταν η «Ενημέρωση & Επικοινωνία» (312,85 εκατ. ευρώ), το «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο» (217,73 εκατ. ευρώ), οι «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (194,64 εκατ. ευρώ) και οι «Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» (193,45 εκατ. ευρώ). Στον Τομέα Πληροφοριών & Επικοινωνίας, οι δαπάνες ανήλθαν στα 395,05 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την απασχόληση στις επιχειρήσεις, καταγράφηκαν συνολικά 22.628 ΙΠΑ (30,9% του συνόλου), εκ των οποίων 17.001 αφορούσαν ερευνητικό προσωπικό.

Ο δεύτερος σημαντικότερος τομέας ήταν εκείνος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία), με δαπάνες 982,55 εκατ. ευρώ (29,2% του συνόλου). Την ίδια περίοδο, η βασική έρευνα απορρόφησε 524,85 εκατ. ευρώ και η εφαρμοσμένη 371,87 εκατ. ευρώ. Τα κορυφαία επιστημονικά πεδία ήταν η «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» (259,30 εκατ. ευρώ), οι «Κοινωνικές Επιστήμες» (223,20 εκατ. ευρώ) και οι «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία» (216,12 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά το προσωπικό, ο τομέας φιλοξένησε 33.335 ΙΠΑ (45,5% του συνόλου), με 27.566 ΙΠΑ σε ερευνητικές θέσεις.

Στον κρατικό τομέα, οι δαπάνες το 2023 ανήλθαν σε 707,86 εκατ. ευρώ (21% του συνόλου), καλύπτοντας τόσο βασική (278,25 εκατ. ευρώ) όσο και εφαρμοσμένη έρευνα (294,65 εκατ. ευρώ). Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας ήταν η «Ιατρική και Επιστήμες Υγείας» (208,48 εκατ. ευρώ), οι «Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες» (141,20 εκατ. ευρώ) και οι «Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογία» (137,67 εκατ. ευρώ). Το προσωπικό Ε&Α του κρατικού τομέα ανήλθε σε 16.948 ΙΠΑ, με 9.855 σε ερευνητικές θέσεις.

Στα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, οι δαπάνες ανήλθαν σε 16,77 εκατ. ευρώ και η απασχόληση αφορούσε 352 ΙΠΑ (εκ των οποίων 256 ερευνητικές θέσεις).

Χρηματοδότηση και περιφερειακή κατανομή της Έρευνας και Ανάπτυξης

Το κράτος αποτέλεσε βασικό χρηματοδότη των δαπανών Ε&Α με συνολικό ποσό 1,3 δισ. ευρώ, προερχόμενο από τον τακτικό προϋπολογισμό, τα προγράμματα ΕΣΠΑ & Ταμείο Ανάκαμψης και άλλες κρατικές πηγές. Εξίσου σημαντική ήταν η ιδιωτική συμμετοχή από τις επιχειρήσεις με επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ, ενώ 408,68 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Αττική κεντρίζει το ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας το 57,1% των δαπανών (1,9 δισ. ευρώ) και το 49,2% της απασχόλησης Ε&Α (36.036 ΙΠΑ). Υψηλά ποσοστά έντασης Ε&Α καταγράφονται σε Ηπειρο (1,81%), Αττική (1,75%), Κρήτη (1,67%), Δυτική Ελλάδα (1,55%) και Κεντρική Μακεδονία (1,52%).

Τα στατιστικά και οι δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα προκύπτουν βάσει ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, με το ΕΚΤ ως αρμόδιος φορέας. Τα στοιχεία αποστέλλονται σε Eurostat και ΟΟΣΑ, διατίθενται δε και στον ιστότοπο metrics.ekt.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

