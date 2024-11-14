Ζούρος: «Στόχος το Μαρούσι να μπει σε γερές βάσεις και να χτίσει κάτι καλό για το μέλλον»

Να μπουν οι βάσεις για το μέλλον του Αμαρουσίου είναι ο στόχος του Ηλία Ζούρου για την ομάδα του, όπως δήλωσε στο ΕΟΚ Web Radio στον απόηχο της πρόκρισης στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup. Aναλυτικά ο 58χρονος τεχνικός μίλησε:



Για την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup: «Τα συγχαρητήρια δεν πάνε στον προπονητή, αλλά στην ομάδα. Όλη η ομάδα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό, οι παίκτες, οι προπονητές. Όταν γίνεται μια πρόκριση δεν είναι μόνο απ’ τους ανθρώπους που ήρθαν, αλλά και από αυτούς που ήταν πριν και έκαναν επίσης μεγάλη προσπάθεια στο να φτάσει η ομάδα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το να προκρίνεσαι και να παίζεις σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση με καλές ομάδες είναι κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε. Για το Μαρούσι, που είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία στο παρελθόν έχει επιτυχίες στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να υπάρχουν εμπειρίες και βελτίωση μέσα από αυτά τα παιχνίδια».

Πηγή: skai.gr

«Δε μπορώ να πω κάτι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί δεν έχω δει τις ομάδες που παίζουμε αντίπαλοι. Δεν έχω εικόνα των ομάδων. Απ’ τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία της επόμενης φάσης, για κάθε ομάδα στόχος είναι να περάσει και να προχωρήσει όσο μπορεί μέχρι το τέλος. Κι εμάς στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι να είμαστε πολύ δυνατοί και σκληροί και να καταφέρουμε να προκριθούμε. Με αυτήν τη λογική “χτίζεται” μια ομάδα σε πιο γερές βάσεις, μπαίνει στη διαδικασία του πρωταθλητισμού σε ό,τι κάνει και μόνο έτσι μπορείς να βελτιώνεσαι και να γίνεσαι καλύτερος».«Σίγουρα για το ψυχολογικό κομμάτι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πιστέψουν τα παιδιά στον εαυτό τους, να νιώσουν καλυτέρα μεταξύ τους και να βρούμε περισσότερο ρυθμό. Το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα πρέπει να μπει σε μια διαφορετική κατάσταση σε ταχύτητα στην επίθεση και να παίξουμε καλύτερα στην άμυνα. Να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, καλύτερη άμυνα στο ένας-εναντίον-ενός, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Είναι κάποια κομμάτια στα οποία χρειαζόμαστε καθημερινή βελτίωση και συγκέντρωση».«Όταν γίνεται μια αλλαγή προπονητή, το να περάσει μια φιλοσοφία θέλει χρόνο. Ακόμα δεν έχουμε περάσει στο επίπεδο της αφομοίωσης κάποιων πραγμάτων που θέλουμε. Η διάθεση υπάρχει. Στα πρώτα ματς, όταν σκέφτεσαι είσαι πιο αργός, πιο διστακτικός, ενώ τώρα που αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα με το τι πρέπει να κάνουμε, είμαστε σχετικά πιο γρήγοροι και σε κάποια πράγματα λίγο πιο… αυτοματοποιημένοι. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα προσγειωμένοι, γιατί δε γίνεται μέσα από 2-3 νίκες να ενθουσιαζόμαστε και να ξεχνάμε ότι η καθημερινή δουλειά κάνει την ομάδα καλύτερη και η βελτίωση στις λεπτομέρειες δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις το κάτι παραπάνω».«Ο στόχος μας είναι η ομάδα να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και να “χτίσει” στο να δημιουργηθεί και δυνατή βάση παικτών για το μέλλον. Η ιστορία έχει δείξει πως όταν μια ομάδα έχει υπομονή, δουλεύει και πάει με την ίδια προπονητική κατεύθυνση, τα αποτελέσματα έρχονται. Το να κάνεις μια καλή σεζόν μπορεί να είναι απλά ένα “πυροτέχνημα”. Στόχος μας είναι η ομάδα να μπει σε κάποιες βάσεις, να προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο που θα μπορέσει και σταδιακά να “χτίσει” κάτι καλό για το μέλλον. Η διάρκεια φέρνει το αποτέλεσμα».«Το Λαύριο έχει δείξει πάρα πολύ καλή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια, όσο έχω δει τουλάχιστον. Είναι μια ομάδα που παίζει καλά, έχει ενέργεια, έχει στόχο στο παιχνίδι της. Θα είναι ένα σκληρό ματς. Στο ελληνικό πρωτάθλημα οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες, οπότε θα πρέπει να επιβάλεις τον ρυθμό και τη σκληράδα σου για να μπορέσεις να κερδίσεις. Ευελπιστώ να είμαστε συγκεντρωμένοι την Κυριακή. Είναι σημαντικό ματς, γιατί είναι εντός έδρας και μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι, που σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να μην είναι στο επίπεδο φρεσκάδας που θέλουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κερδίσουμε, γιατί μετά έρχεται η διακοπή στην οποία μπορούμε να ανακάμψουμε και να μπούμε σε διαδικασία βελτίωσης».«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια απ’ τη διοίκηση. Εμείς απ’ την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει το τι κάνουμε και το πώς προσπαθούμε. Ευελπιστώ σύντομα να “αγκαλιάσει” αυτήν την προσπάθεια, να είναι γεμάτο το γήπεδο όσο περνάει ο καιρός, να έρχεται ο κόσμος να δει τα παιχνίδια μας, να δει τη δουλειά που γίνεται και να ευχαριστηθεί. Δεν είναι η νίκη και η ήττα. Το να αγωνίζεσαι πολύ δυνατά για τη φανέλα που εκπροσωπείς και οι παίκτες να τα δίνουν όλα, παίζοντας αρκετά ελκυστικό μπάσκετ, είναι ένα κομμάτι που πραγματικά πρέπει να τους φέρει δίπλα μας».

