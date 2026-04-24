Μία μέρα πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού στο Πανθεσσαλικό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είχαν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και φυσικά… τετ α τετ με το τρόπαιο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Χρήστος Κόντης, μαζί με τους αρχηγούς Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βασίλη Λαμπρόπουλο, πόζαραν δίπλα στο Κύπελλο.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές φωτογραφήθηκαν σε χαλαρό κλίμα, με το τρόπαιο στο επίκεντρο, λίγες ώρες πριν οι ομάδες τους βρεθούν αντιμέτωπες στο γήπεδο (25/04, 20:30).

