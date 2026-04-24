Λουτσέσκου, Κόντης και οι αρχηγοί πόζαραν με το τρόπαιο πριν τον τελικό - Τα πλάνα του sport-fm.gr

Ραζβάν Λουτσέσκου, Χρήστος Κόντης, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βασίλης Λαμπρόπουλος πόζαραν με το τρόπαιο του Κυπέλλου πριν τη συνέντευξη Τύπου του τελικού

ΠΑΟΚ ΟΦΗ

Μία μέρα πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού στο Πανθεσσαλικό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είχαν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και φυσικά… τετ α τετ με το τρόπαιο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Χρήστος Κόντης, μαζί με τους αρχηγούς Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Βασίλη Λαμπρόπουλο, πόζαραν δίπλα στο Κύπελλο.

Οι τέσσερις πρωταγωνιστές φωτογραφήθηκαν σε χαλαρό κλίμα, με το τρόπαιο στο επίκεντρο, λίγες ώρες πριν οι ομάδες τους βρεθούν αντιμέτωπες στο γήπεδο (25/04, 20:30).

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ ΟΦΗ Τελικός Κυπέλλου
