Την ανυπομονησία που έχει ο ίδιος, η ομάδα του ΟΦΗ, αλλά και ολόκληρη η Κρήτη για τον αυριανό (25/04) σπουδαίο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, εξέφρασε μέσω της συνέντευξης Τύπου ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας προπονητής ανέφερε μεταξύ άλλων πως η ομάδα του έχει την ψυχολογία, το μομέντουμ και την πεποίθηση να χτυπήσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στα ίσα, καθώς άπαντες στο «στρατόπεδό» της θα δώσουν τα πάντα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν. Ο τελικός είναι κάτι μεγάλο για εμάς, ιστορικό παιχνίδι που όλη η Κρήτη περιμένει με ανυπομονησία όπως και εμείς. Ήρθαμε με καλή ψυχολογία, με μια πεποίθηση που μπορούμε να το χτυπήσουμε στα ίσα. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, έχει κατακτήσει 4 τρόπαια στα τελευταία 10 χρόνια. Το όνειρό μας είναι τεράστιο, αυτό που έχουμε μέσα μας είναι ένα: Να παίξουμε, να παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας, να το χαρούμε και στο τέλος να καταφέρουμε να σηκώσουμε το τρόπαιο.

Μας προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταλέντο ατομικό και παίκτες που μπορούν να πάρουν μόνοι τους τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά έχει παίκτες με τεράστιο ταλέντο και προσωπικότητα. Εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι με αυτοπεποίθηση, να κρατήσουμε την μπάλα όσο μπορούμε για να μην έχουμε την πίεση. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια μας.

Δεν είμαι σίγουρος αν το τάιμινγκ είναι ιδανικό. Στο μίνι-πρωτάθλημα που συμμετέχουμε κρίνεται η 5η θέση, όμως, αν πάρουμε το Κύπελλο δεν θα έχει σημασία. Αγωνιστικά αν το δεις έχουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε καλό μομέντουμ, είμαστε καλά να παίξουμε έναν τελικό και η στιγμή είναι ιδανική. Αυτό βέβαια θα το δούμε αύριο. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».

