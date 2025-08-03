Ζαρουρί: «Είμαι χαρούμενος που ήρθα στον Παναθηναϊκό και έτοιμος να παίξω όσο πιο γρήγορα γίνεται»

Ήρθε στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να γίνει και με τη «βούλα» παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο 24χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός, προσγειώθηκε αργά τα μεσάνυχτα στη χώρας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι» ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λανς και λίγο μετά την άφιξή του παραχώρησε και τις πρώτες του δηλώσεις.

Aρχικά ο Ζαρουρί φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την απόφαση του να παίξει στον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι έχει δει παιχνίδια της ομάδας και πως δεν χρειάστηκε να μιλήσει με τον Αζεντίν Ουναΐ, αφού γνωρίζει τον σύλλογο. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η αγαπημένη του θέση είναι το αριστερό άκρο της επίθεσης , ενώ έκλεισε λέγοντας ότι βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί!

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Ανάς Ζαρουρί:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε, ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη και ιστορική ομάδα, ξέρω ότι έχει θερμούς οπαδούς, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και είμαι έτοιμος για να κάνω αυτό που πρέπει».

Στη συνέχεια σε ερώτηση για την κατάσταση που βρίσκεται, απάντησε: «Η φυσική μου κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή και θέλω πολύ να παίξω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να κάνω όσα πρέπει στον αγωνιστικό χώρο».

