«Υποβιβάζεται από Elite στην πρώτη κατηγορία ο Σιδηρόπουλος»

Στον υποβιβασμό του Τάσου Σιδηρόπουλου προχωρά η UEFA και η Επιτροπή Διαιτησίας της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «law5-theref.blogspot.com» που ασχολείται εκτενώς με τα θέματα της διαιτησίας, ο 46χρονος διαιτητής δεν θα ανήκει πλέον στους Elite Referees.

Ο Σιδηρόπουλος υποβιβάζεται μια κατηγορία και από Elite θα θεωρείται πλέον διαιτητής πρώτης κατηγορίας.



Την ίδια ώρα, η Αναστασία Μυλοπούλου προβιβάστηκε στην Πρώτη κατηγορία στον πίνακα των γυναικών.



«Η πολυαναμενόμενη ώρα έφτασε. Η UEFA εργάζεται σε νέες κατηγορίες, αυτή τη φορά με πολύ σημαντικές αλλαγές. Μόνο αξιόπιστες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σε αυτήν την ανάρτηση, καθώς και τα έγγραφα PDF όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα», αναφέρει αρχικά η ανάρτηση της ιστοσελίδας και παραθέτει τις σχετικές πληροφορίες που έχει με τους διαιτητές που ανεβαίνουν κατηγορία.



Νέοι διαιτητές της κατηγορίας UEFA Elite



Άνδρες

Erik Lambrechts (Βέλγιο)

Christopher Kavanagh (Αγγλία)

Nicolas Walsh (Σκωτία)

Sven Jablonski (Γερμανία)

Donatas Rumsas (Λιθουανία)

Rade Obrenovic (Σλοβενία)



Γυναίκες

Emanuela Rusta (Αλβανία)



Νέοι διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA



Άνδρες

Jasper Vergoote (Βέλγιο)

Radoslav Gidzhenov (Βουλγαρία)

Patrik Kolaric (Κροατία)

Javier Alberola Rojas (Ισπανία)

Jeremie Pignard (Γαλλία)

Daniel Schlager (Γερμανία)

Rob Hennessy (Ιρλανδία)

Andrea Colombo (Ιταλία)

Edgars Malcevs (Λετονία)

Ishmael Barbara (Μάλτα)

Milos Milanovic (Σερβία)

Michal Ocenas (Σλοβακία)

Martin Matosa (Σλοβενία)

Oleksii Derevinskiy (Ουκρανία)



Γυναίκες

Emily Heaslip (Αγγλία)

Tatyana Sorokopudova (Καζακστάν)

Filipa Pereira Cunha (Πορτογαλία)

Milica Milovanovic (Σερβία)

Anastasya Mylopoulou (Ελλάδα)

Martina Molinaro (Ιταλία)

Maria Eugenia Gil Soriano (Ισπανία)

Sofiya Prychyna (Ουκρανία)

Karoline Marie Jensen (Νορβηγία)

Vanja Jankovic (Σλοβενία)



Υποβιβασμός από Elite στην Πρώτη Κατηγορία:

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Ελλάδας)



«Οι πληροφορίες που παρέχονται ενδέχεται να είναι ελλιπείς, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Για να μάθουμε τα ονόματα που έχουν αφαιρεθεί από όλες τις κατηγορίες, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης ή άλλων λόγων, πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες λίστες», καταλήγει το δημοσίευμα.

