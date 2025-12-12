Ολυμπιακός: Το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις

Μετά από μπόλικη αναζήτηση στην αγορά των γκαρντ, ο Ολυμπιακός βρήκε τον εκλεκτό του για τη θέση του point guard στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις, ανακοινώνοντας την απόκτησή του με συμβόλαιο διάρκειας έως το τέλος της φετινής σεζόν!

Ο 30χρονος Αμερικανός, ο οποίος είναι έτοιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη, αφήνοντας το ΝΒΑ, θα αφιχθεί στη χώρα μας και στην Αθήνα στις 09:55 το πρωί της Κυριακής 14/12, με πτήση από το Ντιτρόιτ και μέσω Νέας Υόρκης.

Αφού προσγειωθεί στο «Ελ. Βενιζέλος», θα υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και ακολούθως θα ξεκινήσει τις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες, με στόχο να ανεβάσει ρυθμό και να μπει το συντομότερο δυνατό στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

