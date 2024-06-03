«Υποψήφιος για τον πάγκο της Μπασκόνια ο Σπανούλης»

Την ερχόμενη Πέμπτη (06/06) το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στον μονό μικρό τελικό της Basket League, εκεί όπου ο Βασίλης Σπανούλης θα ολοκληρώσει τη δεύτερή του χρονιά στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων και το μέλλον του παραμένει ανοικτό.

Παράλληλα, όμως, δημοσιεύματα εμπλέκουν τον Έλληνα τεχνικό με ομάδα της Euroleague. Συγκεκριμένα, το Sportando αναφέρει πως είναι στους υποψήφιους για τον πάγκο της Μπασκόνια, που αναζητά τον αντικαταστάτη του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, που αποτέλεσε παρελθόν μετά την αποτυχία του να οδηγήσει τους Βάσκους στα play off της ACB.

Πέραν του Σπανούλη, στους πιθανούς προπονητές για να αναλάβουν την ισπανική ομάδα είναι τόσο ο Γιάκα Λάκοβιτς, όσο και ο Λούκα Μπάνκι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.