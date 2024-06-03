Ευτυχές φαίνεται ότι είναι το τέλος σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Πορτογαλικό δημοσίευμα από την έγκυρη Record, αναφέρει ότι ο Δικέφαλος του Βορρά έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπενφίκα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μεϊτέ με τον παίκτη να παραμένει στο ρόστερ του.

Το ποσό το οποίο φέρεται να είναι αυτό που έδωσε λύση στην αγορά των δικαιωμάτων του Μεϊτέ είναι τα δύο εκατομμύρια ευρώ, με την πορτογαλική ομάδα να δίνει την συγκατάθεσή της για την παραχώρηση του παίκτη της.

Η παραμονή του Μεϊτέ ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ ο Ραζβάν Λουτσέσκου ο οποίος θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η ομάδα να διατηρήσει τον ίδιο κορμό με την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα και την νέα αγωνιστική σεζόν.

Από την πλευρά της πορτογαλικής ομάδας, η εξέλιξη αυτή είναι κάτι που την βολεύει αρκετά καθώς θα ήθελε να αποφορτιστεί από το συμβόλαιο του Μεϊτέ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.