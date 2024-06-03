Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποτελεί εδώ και καιρό… ξένο σώμα στον Παναθηναϊκό, με τον Ιταλό τερματοφύλα να αναμένει την τυπική λύση του συμβολαίου του και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρα του.

Μάλιστα, ο έγκριτος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο δίνει νέα διάσταση, στο μέλλον του Μπρινιόλι, το οποίο ίσως συνεχίσει να βρίσκεται στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα αναφέρει, με ποστάρισμα τη Δευτέρα 3/6, πως ο Μπρινιόλι έχει δεχτεί κρούσεις από ελληνικές ομάδες. Ωστόσο δεν ονοματίζει κάποια, οπότε στη θεωρία, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, προσθέτει πως υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον και από τη Σαουθάμπτον και την Βανκούβερ από το MLS.

