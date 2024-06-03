Παναθηναϊκός 2009-2024: Διαφορετική αφετηρία, ίδιος παρονομαστής

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σηκώσει κούπα ξανά στο Βερολίνο μετά το όχι και τόσο μακρινό 2009. Οι δύο κατακτήσεις στην πρωτεύουσα της Γερμανίας είναι σημαδιακές. Δεν είχαν την ίδια αφετηρία, αλλά είχαν το ίδιο εκκωφαντικό αποτέλεσμα.

Το 2009 ο ”Επτάστερος” είχε φτιάξει την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Euroleague (εξάλλου μέλη της διοργάνωσης το είπαν αυτό, όχι εμείς). Για πάρα πολλούς ήταν το πρώτο φαβορί για την κατάκτησή της. Και για τους περισσότερους -αν όχι για όλους- ήταν σίγουρα στα φαβορί για το Final 4.

