Υπογράφει στην Ουνικάχα Μάλαγα ο Μπαλτσερόφσκι

Μετά από έναν χρόνο στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και μερικές μέρες προετοιμασίας στη Σλοβενία, ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι φαίνεται πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Σύμφωνα με την «diariosur», έγκυρου ισπανικού Μέσου με έδρα τη Μάλαγα, ο Πολωνός σέντερ έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ουνικάχα Μάλαγα, την ομάδα δηλαδή που από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η σεζόν επιθυμούσε την υπογραφή του, και θα επιστρέψει στην Ισπανία.

Ο Μπαλτσερόφσκι δεν βρήκε ποτέ χρόνο στο ροτέισον του Εργκίν Αταμάν και ήταν σχεδόν σίγουρο πως θα αποχωρούσε. Παρόλα αυτά, επειδή ο Παναθηναϊκός αναζητούσε έναν σέντερ, ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να μην ενεργοποιηθεί το out στο συμβόλαιό του, έτσι ώστε η ομάδα να ήταν «καλυμμένη» για την προετοιμασία σε περίπτωση που δεν έβρισκε αυτό που έψαχνε ή καθυστερούσε.

Τελικά, ο back-up σέντερ του Ματίας Λεσόρ βρέθηκε στο πρόσωπο του Ομέρ Γιουρτσεβέν, επομένως ο Πολωνός ενημερώθηκε πως μπορούσε να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Κάπως έτσι, ξαναμπήκε στο «κάδρο» η Ουνικάχα Μάλαγα, η οποία ήθελε από την αρχή του καλοκαιριού τον παίκτη, και έφτασε πλέον σε προφορική συμφωνία μαζί του.

Ο 23χρονος ελπίζει σε μία νέα αρχή στην ACB, όπου έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Γκραν Κανάρια πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους», μέτρησε 5,5 πόντους και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα και 3 πόντους και 1,3 ριμπάουντ ανά ματς στην Ευρωλίγκα.

