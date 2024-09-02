Παναθηναϊκός ΑΟ: Ξεπέρασε τα 5.500 μέλη

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει ότι τα μέλη του από αρχές Ιουνίου ανέρχονται στα 5.552 και καλεί όλους τους «αιώνια πιστούς-ες» να ενταχθούν στη Μάνα του Λόχου.



Ο Σύλλογος μπαίνει σε μία ακόμα σεζόν που φιλοδοξεί να γεμίσει με τίτλους σε όλα τα αθλήματα και να υψώσει ψηλά την πράσινη σημαία σε όλη την υφήλιο.

Η σεζόν που πέρασε έφερε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο για τον Παναθηναϊκό, με την κατάκτηση του Europe Trophy από το ανδρικό τμήμα πινγκ πονγκ.

Παράλληλα το 2023 ήταν η 4η πιο παραγωγική χρονιά σε τίτλους (43) για τον Σύλλογο ενώ το 2024 είναι ήδη 7η πιο παραγωγική χρονιά σε κούπες (39) και έχουμε ακόμα μπροστά μας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Επιπλέον ο Παναθηναϊκός κατέγραψε ρεκόρ μεταλλίων στα ατομικά αθλήματα την σεζόν που πέρασε 602 μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα.

Σε όλες αυτές τις επιτυχίες κεντρικός μοχλός του Συλλόγου είναι οι «αιώνια πιστοί-ες» και με τη στήριξη αυτών ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή.

Για τους ενδιαφερόμενους εγγραφείτε ΕΔΩ».

