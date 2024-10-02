Υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ο Σέζνι

Kαι με τη… βούλα παίκτης της Μπαρτσελόνα ο Βόιτσεχ Σέζνι.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση του Πολωνού γκολκίπερ απ’ τους Καταλανούς. Ο 34χρονος γκολκίπερ αναχώρησε εσπευσμένα από την Μαρμπέγια, όπου ήταν διακοπές μαζί με την οικογένειά του και ταξίδεψε για τη Βαρκελώνη, ώστε να περάσει σήμερα από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «μπλαουγκράνα» έως το τέλος της σεζόν. Έτσι και συνέβη.

Ακολούθως, η Μπαρτσελόνα τον καλωσόρισε. Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος τον περασμένο Μάιο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αποκτήθηκε για να καλυφθεί το κενό του τραυματία Τερ Στέγκεν, κουμπώνοντας στον 25χρονο Ινιάκι Πένια.

Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης παρακολούθησε δια ζώσης το ματς με τη Γιουνγκ Μπόις για το Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.