Την ανάγκη να βρεθεί μια λύση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιώργο Βαγιαννίδη, με βάση την λογική, κατέγραψε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

«Το ότι έμεινε εκτός αποστολής με την ΑΕΚ ο Βαγιαννίδης ήταν έκπληξη, είχαμε πει ότι θα μάθουμε στα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού το γιατί. Το ότι έμεινε ξανά εκτός είναι ξεκάθαρα αλληλένδετο με τις συζητήσεις για το συμβόλαιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν, για να μην χάσει η ομάδα ξανά τα τελευταία χρόνια έναν παίκτη ελεύθερο. Χωρίς να λέω ότι δεν φταίει και ο Βαγιαννίδης, ειδικά μετά την πρώτη αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να βάλουν νερό στο κρασί τους, υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης», είπε σχετικά.

Αναφερόμενος στο αυριανό ματς με την Μπόρατς, ο ρεπόρτερ του σταθμού το χαρακτήρισε ιδανική γέφυρα για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας ότι το «τριφύλλι» πρέπει να πάρει το «τρίποντο» για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής.

Σε επίπεδο 11άδας, ο Αθανασίου έκανε λόγο για τρεις έως πέντε αλλαγές μάξιμουμ, καταγράφοντας αυτούς που θεωρεί επικρατέστερους να ξεκινήσουν και σημειώνοντας ότι υπάρχει πλέον βάθος για να γίνει rotation από πλευράς Αλόνσο.

Ενώ έκανε και το σχόλιό του για την σημερινή κλήρωση των «πράσινων» στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ακούστε το ηχητικό:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.