Η ωραία πλευρά του αθλητισμού: Συγκινητική αγκαλιά του Παπανικολάου με μικρό φίλο του Παναθηναϊκού - Δείτε βίντεο

Η ζεστή αγκαλιά του Κώστα Παπανικολάου σε πιτσιρικά φίλο του Παναθηναϊκού στο περιθώριο του Stoiximan Σούπερ Καπ

Κώστας Παπανικολάου

Η ωραία πλευρά του αθλητισμού!

Στο περιθώριο του Stoiximan Σούπερ Καπ, υπήρξε ένα πανέμορφο στιγμιότυπο ανάμεσα στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, με έναν μικρό φίλο του Παναθηναϊκού. Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ ευχάριστο κλίμα, με τον 35χρονο άσο να κάνει μία πολύ ζεστή αγκαλιά τον πιτσιρικά.

Οι δυο τους πόζαραν με μεγάλη χαρά ώστε να βγουν φωτογραφία και το στιγμιότυπο κατέγραψε -μεταξύ άλλων- κάποιος φίλος του Twitter, όπου το μοιράστηκε με τον υπόλοιπο κόσμο.

