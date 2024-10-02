Η κλήρωση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αποτελεί μια τεράστια ένδειξη για όνειρα. Και κάποιος «Δαυίδ» που μπορεί να προκύψει, να διαμορφώσει τις ευρωπαϊκές θέσεις της επόμενης σεζόν!

Αν ψάξουμε για μεγάλα ματς στην 7η φάση του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, θα βρούμε το ΑΕΚ – Άρης. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο μπροστά, έχουμε ένα πιθανό Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός κι ένα ΑΕΚ – ΠΑΟΚ ή Άρης – ΠΑΟΚ.

Συνεπώς, μέχρι τον τελικό μπορεί να φτάσει μονάχα μια από τις λεγόμενες «μεγάλες» ομάδες. Τι γίνεται, όμως, στο άλλο μισό κομμάτι της διοργάνωσης και πόσο μεγάλη είναι η ευκαιρία που προσφέρεται σε κάποια από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες ομάδες των «16»;

Πανσερραϊκός, Πανιώνιος, ΟΦΗ, Βόλος, Κηφισιά, Παναχαϊκή, Ζάκυνθος, Αιγέας Πλωμαρίου, Καβάλα και Αστέρας Τρίπολης. Όλες αυτές θα προσπαθήσουν να διανύσουν το δρόμο μέχρι το φινάλε. Και ο Πανιώνιος – που φέτος επέστρεψε στις επαγγελματικές κατηγορίες – κάνει μεγάλα όνειρα, ενώ και ο ΟΦΗ που έχει αποδείξει τη δύναμή του, είναι ικανός για την υπέρβαση και την συνέχιση της διαδρομής μέχρι την… πηγή με το γάργαρο νερό.

Κι εκεί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της πιθανότητας για μια ιστορική κατάληξη σεζόν! Ένας «Δαυίδ» θα μπορέσει να φτάσει στον τελικό και να κοντραριστεί με έναν «Γολιάθ». Κι αν γίνει η μεγάλη έκπληξη, τότε αυτό θα επηρεάσει και τα Playoffs της Stoiximan Super League με τις ευρωπαϊκές θέσεις ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Δηλαδή, αν καταφέρει η ομάδα που δεν περιμένει κανείς, να κατακτήσει το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ απέναντι σε κάποιο από τα «θηρία», τότε θα εξασφαλίσει και εισιτήριο για το Conference League! Αυτό, διότι στις αναμετρήσεις των θέσεων 5-8 της βαθμολογίας, κρίνεται είσοδος στον 2ο προκριματικό γύρο της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, σε περίπτωση που ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλίσει πρόκριση στα τουρνουά της UEFA μέσω του πρωταθλήματος.

Αν, όμως, ο Κυπελλούχος είναι ομάδα εκτός των Big-5; Τότε ουσιαστικά δεν έχει κανένα νόημα η διαδικασία των μπαράζ και θα έχουμε μια ιστορική κατάληξη ποδοσφαιρικής χρονιάς με ένα τεράστιο αουτσάιντερ να έχει φέρει τα πάνω-κάτω!

