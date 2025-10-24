Τη σεζόν 2018/19 η Μπαρτσελόνα έφτασε πολύ κοντά στο να κατακτήσει το Champions League, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του αλλά δεν ήταν αρκετό.

Στο πρώτο ματς των ημιτελικών με δύο γκολ (ένα εξ αυτών με την απίθανη εκτέλεση φάουλ) οι «μπλαουγκράνα» κέρδισαν με 3-0 τη Λίβερπουλ, η οποία όμως με μια τεράστια ανατροπή στο Άνφιλντ ανέτρεψε το σκορ και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε συνέντευξη που παραχώρησε θυμήθηκε εκείνη την αναμέτρηση και τα όσα είπε με τον Αργεντινό στο τέλος: «Του είπα ''Λέο έκανες αυτό που έπρεπε. Έχασες το τρόπαιο, αλλά κέρδισες τον σεβασμό όλων. Τρομοκρατείς την Ευρώπη''. Ο Μέσι μου έσφιξε το χέρι, με ευχαρίστησε και μου έδωσε συγχαρητήρια», ενώ στη συνέχεια επισήμανε ότι ακόμα και οι... τυφλοί θα έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος στην ιστορία.

«Για μένα η καλύτερη σεζόν του Μέσι ήταν το 2019. Έκανε μαγικά πράγματα. Ακόμα και οι τυφλοί θα έλεγαν ότι είναι ο καλύτερος στην ιστορία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.