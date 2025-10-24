Αποσύρθηκε από το Masters του Παρισιού ο Τσιτσιπάς

Απέσυρε τη συμμετοχή του στο Masters του Παρισιού ο Τσιτσιπάς.



Ο Έλληνας τενίστας αποφάσισε να μην αγωνιστεί ούτε στο τελευταίο 1000άρι τουρνουά της χρονιάς, μην έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις στη μέση του που συνεχίζουν να τον ταλαιπωρούν.

Αυτό είναι το τέταρτο διαδοχικό τουρνουά από το οποίο θα απουσιάσει ο Τσιτσιπάς, αφού δεν αγωνίστηκε ούτε σε Πεκίνο, Σανγκάι και Βιέννη, ενώ πλέον ο στόχος του είναι να μπορέσει να εμφανιστεί στο 250άρι τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την ερχόμενη εβδομάδα.



Τη θέση του στο τουρνουά του Παρισίου θα πάρει ο Πορτογάλος, Νούνο Μπόρζες, ενώ δεν θα έχουν επίσης αποσύρει τη συμμετοχή τους οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Τζακ Ντρέιπερ και Χόλγκερ Ρούνε.

