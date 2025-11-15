Οι Μπακς τα χρειάστηκαν απέναντι στους μαχητικούς Χόρνετς, όμως με έναν… οργανωτή-υπερπαραγωγή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πήραν τη νίκη με 147-134 στην παράταση, ανεβαίνοντας στο 8-5 στη regular season.

Ο Greek Freak πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες δημιουργικές βραδιές της καριέρας του, ολοκληρώνοντας το ματς με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 18 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα, δείχνοντας πως μπορεί να καθοδηγεί απόλυτα την επίθεση των «Ελαφιών».

Οι Μπακς μπήκαν δυνατά (31-30), όμως οι Χόρνετς απάντησαν με επί μέρους 27-36 στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια στο +8 (61-69). Το Μιλγουόκι επέστρεψε με εντυπωσιακό 42-29 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως το φινάλε επιφύλασσε συγκλονιστική εξέλιξη.

Ο rookie Κον Κνίπελ, με τεράστιο τρίποντο στα 22’’ πριν το τέλος, ισοφάρισε σε 129-129 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Ο Κούζμα πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις του με τη φανέλα των Μπακς, τελειώνοντας με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Ρόλινς πρόσθεσε 20 πόντους. Ο Τέρνερ ήταν αυτός που «μίλησε» στην παράταση, βοηθώντας αποφασιστικά στο τελικό ξέσπασμα.

Από την πλευρά των Χόρνετς, οι Κνίπελ και Μπρίντζες σημείωσαν από 32 πόντους, μα δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την κόπωση του έξτρα πενταλέπτου. Ο Μπολ ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους και 10 ασίστ, ενώ ο Ντιαμπατέ είχε 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

